Багатодітні сім'ї сьогодні – це велика рідкість. Найчастіше пари зупиняються на одному або двох дітях. Але серед знаменитостей нерідко можна зустріти величезні сім'ї, які, до того ж, дуже дружні між собою

Politeka.net згадала найвідоміших багатодітних батьків.

Однією з найвідоміших багатодітних мам, безумовно, є голлівудська актриса Анджеліна Джолі. У неї шестеро дітей, троє з яких – біологічні. Зірка почала усиновляти дітей з різних куточків планети, коли їй виповнилося 27 років.

Хлопчика Меддокса вона всиновила в Камбоджі. За чутками, у планах Джолі подарувати сім'ю ще одній дитині.

Легендарний футболіст Девід Бекхем і його дружина Вікторія мають чотирьох біологічних дітей – трьох хлопчиків і одну дівчинку. Варто відзначити, що зіркові батьки приділяють багато часу своїм дітям, вони дуже близькі.

Світська левиця, зірка Інстаграм Кім Кардашьян – мати чотирьох дітей. Двох вона народила сама, а двоє спадкоємців з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. При чому, одне поповнення в родині сталося в 2018 році, а друге – в 2019 році. Всі діти Кім від її чоловіка, репера Каньє Уеста.

Рекордсменом за кількістю дітей можна назвати комедійного актора Едді Мерфі. У нього 10 дітей від різних жінок. П'ятеро спадкоємців народилися в першому шлюбі з Ніколь Мітчел.

Двоє дітей у актора є від жінок, які не були пов'язані з шоу-бізнесом. Доньку народила акторові Мел Бі зі Spice Girls. Правда, до тесту на ДНК Мерфі відмовлявся визнавати батьківство. Ще двоє дітей у голлівудської зірки з'явилося вже після 2016 року.

У моделі Хайді Клум четверо дітей. Першу дитину модель народила поза шлюбом, троє дітей з'явилися в шлюбі з музикантом Сілом. Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що модель знову вагітна від свого молодого чоловіка, соліста групи Tokio Hotel Тома Кауліца.

Нагадаємо, що сімейство Бекхемів влаштували грандіозне свято для дітей: кадри розкішної урочистості злили в мережу.

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