Після народження дітей жінкам доводиться нелегко, тим більше деяким дуже важко повернутися до колишньої форми

Зірки, які стали мамами - не виняток. Пропонуємо подивитися на красунь, які вийшли в світ відразу після пологів.

Актриса Блейк Лайвлі нещодавно втретє стала мамою. Ніякі вагітності і народження дітей не заважають їй хизуватися по червоним доріжкам, пише goodhouse.ru.

Ірина Шейк через два місяці після народження дочки з'явилася в жовтому обтягуючому платті на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Крій вбрання, глибоке декольте і розріз до стегна дали зрозуміти, що модель у відмінній формі.

Герцогиня Сасекська, Меган Маркл, з'явилася на публіці через дві доби після пологів. Дівчина продемонструвала, що жіноче тіло змінюється під час вагітності і після, і це нормально.

Кохана репера Тіматі, Анастасія Решетова, вийшла в світ через місяць після народження сина. Дівчина вибрала повітряне чорне плаття у підлогу з відкритими плечима.

Світлана Лобода вразила красою на премії МУЗ-ТВ-2018 всього через місяць після пологів. Зірка вибрала облягаюче чорне плаття-міді, що підкреслює фігуру.

Актриса Енн Хетеуей вибрала для свого першого виходу на премії Critics Choice Awards відкрите плаття з глибоким декольте. Зірка виглядала просто чудово.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, народила третю дитину вранці, а ввечері постала перед фотографами в елегантній сукні. На обличчі дружини принца не було ані сліду втоми.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Шейк засвітилася в компанії свого близького друга Алі Кавуссі, але увагу її шанувальників привернуло кільце на безіменному пальці.

Підписники висловили впевненість у тому, що дружбою тут вже і не пахне.

"Не надовго цей", "Вони точно пара", "Потрапила Иришка.... Звірам Віри немає.. ", - писали люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода одягла простий, але від цього не менш стильний, комфортний одяг. Артистка влаштувала фотосесію на кам'яному парапеті, з якого відкривається прекрасний вид на море.

Нагадаємо, Лобода не побачила нічого поганого в гастролях по РФ.

Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала шорсткій фігурою в спортивному костюмі.

Також Politeka писала, що Лобода в масці показала, як розважається у Парижі.