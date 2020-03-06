Після народження дітей жінкам доводиться нелегко, тим більше деяким дуже важко повернутися до колишньої форми
Зірки, які стали мамами - не виняток. Пропонуємо подивитися на красунь, які вийшли в світ відразу після пологів.
Актриса Блейк Лайвлі нещодавно втретє стала мамою. Ніякі вагітності і народження дітей не заважають їй хизуватися по червоним доріжкам, пише goodhouse.ru.
Ірина Шейк через два місяці після народження дочки з'явилася в жовтому обтягуючому платті на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Крій вбрання, глибоке декольте і розріз до стегна дали зрозуміти, що модель у відмінній формі.
Українці кинулися в обмінники, ситуація змінилася: заява Нацбанку про долар
Мейхер втомилася мовчати і видала всю правду про стосунки з Меладзе: "Мене не спокушувало..."
Балан приголомшив заявою про інше життя, мережа кипить: «Дан, ти нас лякаєш»
Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без косметики і довгого волосся: "Відьма"
Герцогиня Сасекська, Меган Маркл, з'явилася на публіці через дві доби після пологів. Дівчина продемонструвала, що жіноче тіло змінюється під час вагітності і після, і це нормально.
Кохана репера Тіматі, Анастасія Решетова, вийшла в світ через місяць після народження сина. Дівчина вибрала повітряне чорне плаття у підлогу з відкритими плечима.
Світлана Лобода вразила красою на премії МУЗ-ТВ-2018 всього через місяць після пологів. Зірка вибрала облягаюче чорне плаття-міді, що підкреслює фігуру.
Актриса Енн Хетеуей вибрала для свого першого виходу на премії Critics Choice Awards відкрите плаття з глибоким декольте. Зірка виглядала просто чудово.
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, народила третю дитину вранці, а ввечері постала перед фотографами в елегантній сукні. На обличчі дружини принца не було ані сліду втоми.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Шейк засвітилася в компанії свого близького друга Алі Кавуссі, але увагу її шанувальників привернуло кільце на безіменному пальці.
Підписники висловили впевненість у тому, що дружбою тут вже і не пахне.
"Не надовго цей", "Вони точно пара", "Потрапила Иришка.... Звірам Віри немає.. ", - писали люди в коментарях.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода одягла простий, але від цього не менш стильний, комфортний одяг. Артистка влаштувала фотосесію на кам'яному парапеті, з якого відкривається прекрасний вид на море.
Нагадаємо, Лобода не побачила нічого поганого в гастролях по РФ.
Як повідомляла Politeka, Лобода здивувала шорсткій фігурою в спортивному костюмі.
Також Politeka писала, що Лобода в масці показала, як розважається у Парижі.