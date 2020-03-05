Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала зворушливий знімок разом з колегою

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала яскраве фото, зроблене разом з колегою по групі - Олексієм Завгороднім під час підготовки до зйомок нового кліпу, пише Politeka.

Так, в Инстаграм зірки з'явився милий кадр під час роботи артистів. Причому такі знімки колег сприймаються прихильниками дуже привітно, оскільки багато з них бажають, щоб зірки були разом – навіть незважаючи на те, що кожен із зірок має свою другу половинку.

Новий кадр знаменитостей, зроблений під час запису кліпу буквально сколихнув фанатів, адже Надя анонсувала швидкий вихід нової композиції: «Назавжди/Ніколи. 10 Березня».

Примітним фактом є те, що артисти тримаються за руки під час зйомки.

Фанати в коментарях тут же висловили свої почуття з приводу побаченого: «Про боже в мене зарплата 10.і прем'єр єра 10 це кайф😅😅🔥», «Шипперы прокинуться 😂❤️», «Боже це найкращий подарунок на 8 березня ❤️», «10-го ідеально! 🚀 🔥», «Чекаємо чекаємо чекаємо ♥️♥️♥️», «Мені здається,що з учорашнього вечора,за сьогоднішній ранок,все шипперы прокинулися❤️😅», «Як же ми цього чекали 😍», «Аааааааааа!!! Якою ж буде шикарний кліп, адже пісня просто 🔥🔥🔥!!!».

Вдень раніше зірка з'явилася в компанії коханого чоловіка Володимира Дантеса, а також разом зі своїм колегою Ігорем Ластівчиним. Зазначимо, зірка вирішила знову взяти участь у знаменитому шоу «Ліга сміху» незважаючи на свою зайнятість. У цьому сезоні артистка дивує новими образами все частіше.

Відзначимо, в оточенні молодих хлопців Надя виглядає дуже щасливою і задоволеною.

«Повернулася в тренерське крісло. 6 березня дивіться, як ми вибирали команди в Одесі - одразу два випуски на @1plus1_ua в 20:25 22:25», – прокоментувала нові кадри сама зірка.

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