Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала трогательный снимок вместе с коллегой

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала яркое фото, сделанное вместе с коллегой по групе - Алексеем Завгородним во время подготовки к съемкам нового клипа, пишет Politeka.

Так, в Инстаграме звезды появился милый кадр во время работы артистов. Причем такие снимки коллег воспринимаются поклонниками очень радушно, поскольку многие из них желают, чтобы звезды были вместе – даже несмотря на то, что каждый из звезд имеет свою вторую половинку.

Новый кадр знаменитостей, сделанный во время записи клипа буквально взбудоражил фанатов, ведь Надя анонсировала скорый выход новой композиции: «Навсегда/Никогда. 10 Марта».

Примечательным фактом является то, что артисты держатся за руки во время съемки.

Фанаты в комментариях тут же выразили свои чувства по поводу увиденного: «О боже в мене зарплата 10.і прем'єра 10 це кайф😅😅🔥», «Шипперы проснутся 😂❤️», «Боже это лучший подарок на 8 марта ❤️», «10-го идеально! 🚀 🔥», «Ждём ждём ждём ♥️♥️♥️», «Мне кажется,что со вчерашнего вечера,по сегодняшнее утро,все шипперы проснулись❤️😅», «Как же мы этого ждали 😍», «Аааааааааа!!! Какой же будет шикарный клип, ведь песня просто 🔥🔥🔥!!!».

Днем ранее звезда появилась в компании любимого супруга Владимира Дантеса, а также вместе со своим коллегой Игорем Ласточкиным. Отметим, звезда решила снова принять участие в знаменитом шоу «Лига смеха» несмотря на свою занятость. В этом сезоне артистка удивляет новыми образами все чаще.

Отметим, в окружении молодых парней Надя выглядит очень счастливой и довольной.

«Вернулась в тренерское кресло. 6 марта смотрите, как мы выбирали команды в Одессе - сразу два выпуска на @1plus1_ua в 20:25 и 22:25», – прокомментировала новые кадры сама звезда.

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