Моделлю не можна намилуватися

Дружина Микити Преснякова, онука російської співачки Алли Пугачової, вразила красою

Олена Преснякова - красуня-модель, яка часто публікує фото в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, на одних з останніх фото красуня блищала в легкому платті в горошок.

Вбрання вона затягла поясом на тонкій талії. Під розстебнутою вгорі сукнею виднівся ланцюжок.

Завершили образ моделі чорні чоботи.

Олена закинула волосся за вушка і дивилася своїм чистим поглядом в камеру.

В пості модель розповіла, що завжди, коли чоловік влаштовує їй романтичні побачення, вона не знає, який наряд вибрати, але вона знайшла для себе хороший вибір, в одній з крамниць.

За дві години пост невістки Пугачової зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Альона ти красуня! 👍❤️💋", "У всіх, Олена, ти нарядах хороша!!!", "Ельфійка 😻😻😻😻😻😻🤤🤤🤤🤤🤤🤤🔥🔥🔥🔥", "Красуня", "Прекрасне плаття! 💜 Таке ніжне і просте,відчувається легкість і романтичність😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Преснякова позувала разом з чоловіком на тлі величезного букета квітів.

«Маленький приємний сюрпризик не може не порадувати кохану) раджу всім, хто хоче швидко намутити букет з доставкою прямо до під'їзду», - йдеться у підписі.

У відповідь користувачі мережі написали:

«такі красиві», «яка ніжність», «бомба фотка – обидва щасливі», «шикарна пара».

Нагадаємо також, що невістка Пугачової з'явилася в чорному боді з пишними рукавами світло-персикового відтінку. Її талію підкреслив пояс з великою металевою бляхою, а на ногах красувалися бежеві ботфорти.

Ідеальна зачіска, макіяж природних кольорів, а також овальної форми сережки у вухах доповнили неперевершений образ красуні.

Дівчина безсоромно похвалилася розкішним тілом, даючи шанувальникам щосили насолодитися її красою.

Раніше повідомлялося, що Олена Преснякова позувала при повному мейк-апі, демонструючи «пружні» і пишні губи. Також зірка поділилася з шанувальниками, де саме вона «приводила себе в порядок».

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