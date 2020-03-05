Відома співачка Тіна Кароль показала, як взяла участь у шоу "Інтуїція"

Нещодавно стало відомо про те, що популярна зірка візьме участь в зйомках чергового ефіру шоу "Супер Інтуїція", повідомляє Politeka.

За інформацією артистки в Instagram, співачка стала запрошеною гостею шоу, яке веде телеведучий Сергій Притула. Разом з Тіною на передачу також прийшов і відомий комік, зірка "95 кварталу" Євген Кошовий.

Співачка, як видно з ролика, представленого на фан-акаунті «ФанТіни», прийшла на зйомки в білосніжному вбранні, що складається з білої спідниці з високою талією і блузи з шовкової тканини ледь помітного бірюзового кольору. Ніжне вбрання співачки доповнив звичний макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска - акуратно покладені в локони м'які хвилі.

«Тіна твій сміх заразливий я тобі казала ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, як тільки вивчу жестова мова, обов'язково спробую зняти в такому стилі кавер😍», «Тіна - прекрасна ❤», «Я вже відвикла від оригіналу йди на життя, так незвично чути не наші слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали користувачі під новим постом.

Раніше артистка вирішила показати себе в одному лише чорному боді з високою посадкою і тонкими чорними колготками, чим немало здивувала мережу.

На новому фото зірка позувала сидячи на підлозі, а за спиною її виднівся спеціальний фон для фотосесії. Артистка приміряла на себе один лише короткий боді, проте не він викликав питання серед шанувальників. Увагу фанатів залучили колготки з маленькою смужкою спереду. На думку користувачів мережі Instagram, вона повинна бути ззаду, а не спереду.

Оскільки кадр був у чорно-білій обробці, на обличчі Тіни не помітний навіть легкий макіяж. Волосся покладені в звичні м'які хвилі. Підписи артистка вирішила не залишати, залишивши лише фірмові теги і позначку з ім'ям фотографа.

«Як так можна стільки років не змінюватися😍 у чому секрет та?», «Все супер 😍 тільки чого га колготках смужка спереду?», «Яка гарна 😍», «Дуже крута 😍», «На вас можна дивитися вічно , космічно красива 🔥😍», «З самого ранку і вже вбила своєю красою🤤❤️», «мала🥵😍😍!!!», «Яка Богиня 🤤🤤🤤😍😍😍», «Шикарна😍😍», «ах…фигенная😍», – написали користувачі мережі.

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