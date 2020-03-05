Известная певица Тина Кароль показала, как приняла участие в шоу "Интуиция"

Недавно стало известно о том, что популярная звезда примет участие в съемках очередного эфира шоу "Супер Интуиция", сообщает Politeka.

По информации артистки в Инстаграм, певица стала приглашенной гостьей шоу, которое ведет телеведущий Сергей Притула. Вместе с Тиной на передачу также пришел и известный комик, звезда "95 квартала" Евгений Кошевой.

Певица, как видно из ролика, представленного на фан-аккаунте «ФанТина», пришла на съемки в белоснежном наряде, состоящем из белой юбки-карандаша с высокой талией и блузы из шелковой ткани едва заметного бирюзового цвета. Нежный наряд певицы дополнил привычный макияж с акцентом на алые губы и прическа - аккуратно уложенные в мягкие волны локоны.

«Тина твой смех заразительный я тебе говорила ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, как только выучу жестовый язык, обязательно попробую снять в таком стиле кавер😍», «Тина - прекрасна ❤», «Я уже отвыкла от оригинала иди на жизнь, так непривычно слышать не наши слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали пользователи под новым постом.

Ранее артистка решила показать себя в одном лишь черном боди с высокой посадкой и тонкими черными колготками, чем немало удивила сеть.

На новом фото звезда позировала сидя на полу, а за спиной ее виднелся специальный фон для фотосессии. Артистка примерила на себя один лишь короткий боди, однако не он вызвал вопросы среди поклонников. Внимание фанатов привлекли колготки с маленькой полоской спереди. По мнению пользователей сети Инстаграм, она должна быть сзади, а не спереди.

Поскольку кадр был в черно-белой обработке, на лице Тины не заметен даже легкий макияж. Волосы же уложены в привычные мягкие волны. Подписи артистка решила не оставлять, оставив лишь фирменные теги и отметку с именем фотографа.

«Как так можно столько лет не меняться😍 в чем секрет та?», «Все супер 😍 только чему га колготках полоска спереди?», «Какая красивая 😍», «Очень крутая 😍», «На вас можно смотреть вечно , космически красива 🔥😍», «С самого утра и уже убила своей красотой🤤❤️», «мала🥵😍😍!!!», «Какая Богиня 🤤🤤🤤😍😍😍», «Шикарная😍😍», «ах…фигенная😍», – написали пользователи сети.

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