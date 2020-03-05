Український ведучий Володимир Остапчук потрапив у новий скандал через різке висловлювання про суть «Євробачення»

Скандальні висловлювання ведучого наводяться на сторінці Eurovision.ua в Instagram. Повідомляється, що Остапчук пройшовся по європейському музичному конкурсу на концерті українського гурту KAZKA в Києві, на розігріві якого він виступав 4 березня.

Зокрема, під час свого виступу Остапчук назвав «Євробачення» «конкурсом геїв, інвалідів і фріків». Цікаво, що при цьому саме Остапчук вів конкурс у Києві в 2017 році.

Ведучий також здивував випадом на адресу гурту Go-A, який повинен буде представляти Україну на конкурсі в цьому році. Так, Остапчук порадив музикантам відмовитися від поїздки, адже переможцями нібито в будь-якому випадку стануть конкурсанти з Росії.

«Go_A, хлопці, якщо ви мене чуєте, не беріть квитки, всі знають, що переможе (російський - ред.) гурт Little Big. Правильно? Ніхто не сумнівається навіть зараз», - заявив зі сцени Остапчук.

Він також розкритикував інших українських виконавців, пов'язаних з «Євробаченням». Так, на думку ведучого у переможниці нацвідбору 2019 року MARUV «немає голосу, а є тільки ноги», а учасника «Євробачення-2018» MELOVIN ведучий і зовсім назвав «термінатором з катарактою».

У публікації наголошується, що після таких заяв глядачі освистали ведучого.

Раніше ми писали, що 1 березня Остапчук опублікував у себе в соцмережах знімок, на якому видно жіночу руку. Саму дівчину він вирішив не показувати, враховуючи не вщухаючий скандал навколо його персони, пов'язаний з гучним розлученням.

«Весна – це любов», - підписав Остапчук фотографію.

Очікувано, знімок викликав хвилю обурення в соцмережах, у коментарях у Остапчука залишили безліч гнівних висловлювань. Людей обурив той факт, що Остапчук говорить про любов, хоча сам тільки недавно розлучився та ще й залишив двох дітей.

У коментарі телеграм-каналу Соломії Вітвіцької Остапчук зізнався, що робить це заради провокацій. За його словами, він публікує подібні фото, щоб у людей виникали питання.

Нагадаємо, Остапчук після пікантного фото з коханкою ошелешив зізнанням.

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