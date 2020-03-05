Українська актриса Марина Дьяконенко і актор Ахмед Есмурзієв розповіли про зйомки нового українського жанрового кіно

Вони стали гостями випуску PolitekaLife (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця):

Так на запитання інтерв'юера про те, чи змогла б Марина Дьяконенко – виконавиця ролі однієї з головних героїнь фільму Оксани закохатися у головного героя картини, з яким у її героїні «зав'язалася любов» в кіно, дівчина відповіла, що ні:

«…Мені все-таки подобаються такі чоловіки, серйозніші». Також Марина зазначила, що на свою героїню Оксану в комедії не дуже схожа – та більш серйозна, Марина ж, цитуємо «дещо вітряна, трохи Близнюки (Знак Зодіаку – ред.)».

Також Марина розповіла про високий рівень роботи зарубіжних колег:

«…Ніхто на перекур не виходить, все чітко, швидко, без прочухана, дуже злагоджено…», - сказала артистка і додала, що сам процес її вразив не менше результату: незважаючи на місцями непрості будні зйомок, робота була атмосферною і такою, що запам'ятовується:

«…У самому Лас-Вегасі знімали фінальну сцену – на тлі всих цих красивих будівель. Неймовірно. Більшість зйомок було в Лос-Анджелесі, вже після процесу – гуляли там пішки, купували продукти в супермаркетах, з Беверлі-Хіллз йшли…, ці величезні океанські пляжі», - згадує з посмішкою актриса-красуня.

Додала зірка українського кіно і про настрій, якщо можна так висловитися зарубіжних колег щодо роботи, так за словами Марини, там не гребують ніякими можливостями – американці в тому числі знімалися в українському проекті – всі приймають різнокаліберні пропозиції:

«…Не зовсім так, як у нас, якщо ти вже досяг певної планки в Україні – нижче не береш ролі, там же – не втратять будь-яку можливість». Також Марина розповіла, як їй працювалося із зіркою Голлівуду Еріком Робертсом – актором і братом знаменитої Джулії Роберст:

«Одразу було моторошно. …Нікому не тиснув руку навіть спочатку, дуже стриманий. Але потім уже, коли відзнялися – обіймалися, цілувалися». В контексті відповіді на питання Марина також заявила, що, цитуємо: «американки не такі вродливі, як українки».

У студії також був присутній відомий вітчизняний актор Ахмед Есмурзієв, який також знімався в комедії, але не в Штатах, а саме у тих епізодах, які знімали в Україні. Зйомками досвідчений артист залишився задоволений.

Нагадаємо також, раніше продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін прокоментував чутки про депресію у артиста.

Так на запитання ведучої «Чому складається враження, що він (Андрій Данилко – ред.) в депресії?» Нікітін відповів:

«Він любить брати участь у проектах високого рівня. Тобто, пам'ятається ми літали на зйомки «Спай» - тут тобі і Джуд Лоу, Джейсон Стетхем… І всі: «Вєрка – ти неймовірна… «Юра, твій Данилко – супер!»». Нікітін зазначив, що тоді все було зорганізовано на найвищому рівні і після такого класу роботи, Данилко після зйомок і побаченого вийшов і каже:

«Розумієш, я от так хочу».

Тому будь-яка метушня, не такий високий рівень організації творчої роботи, зазначає Нікітін, з якими Андрій стикається в українських реаліях викликають у нього свого роду сум.

Також Нікітін анонсував мега шоу Данилка в Штутгарті, де знаменита Вєрка Сердючка виступить з висхідними зірками українського шоу-бізу групою «KAZKA» до 8 березня.

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