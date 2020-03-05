Украинская актриса Марина Дьяконенко и актер Ахмед Эсмурзиев рассказали о съемках нового украинского жанрового кино

Они стали гостями выпуска PolitekaLife (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца):

Так на вопрос интервьюера о том, смогла бы Марина Дьяконенко – исполнительница роли одной из главных героинь фильма Оксаны влюбиться в главного героя картины, с которым у ее героини «завязалась любовь» в кино, девушка ответила, что нет:

«…Мне все-таки нравятся такие мужчины, посерьезнее». Также Марина отметила, что на свою героиню Оксану в комедии не очень похожа – та более серьезная, Марина же, цитируем «несколько ветреная, немного Близнецы (Знак Зодиака – ред.)».

Также Марина рассказала о высоком уровне работы зарубежных коллег:

«…Никто на перекур не выходит, все четко, быстро, без нагоняя, очень слаженно…», - сказала артистка и добавила, что сам процесс ее впечатлил не менее результата: несмотря на местами непростые будни съемок, работа была атмосферной и запоминающейся:

«…В самом Лас-Вегасе снимали финальную сцену – на фоне всех этих красивых строений. Невероятно. Большинство же съемок было в Лос-Анджелесе, уже после процесса – гуляли там пешком, покупали продукты в супермаркетах, из Беверли-Хиллз шли…, эти океанские огромные пляжи», - вспоминает с улыбкой актриса-красавица.

Добавила звезда украинского кино и о настрое, если можно так выразится зарубежных коллег в отношении работы, так по словам Марины, там не брезгуют никакими возможностями – американцы в том числе снимались в украинском проекте – все принимают стоящие предложения:

«…Не совсем так, как у нас, если ты уже достиг определенной планки в Украине – ниже не берешь роли, там же – не упустят любую возможность». Также Марина рассказала, как ей работалось со звездой Голливуда Эриком Робертсом – актером и братом знаменитой Джулии Роберст:

«Сразу было страшно. …Никому не жал руку даже вначале, сдержанный очень. Но потом уже, когда отснялись – обнимались, целовались». В контексте ответа на вопрос Марина также заявила, что, цитируем: «американки не такие красивые, как украинки».

В студии также присутствовал известный отечественный актер Ахмед Эсмурзиев, который также снимался в комедии, но не в Штатах, а именно в тех эпизодах, которые снимали в Украине. Съемками опытный артист остался доволен.

Напомним также, ране продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал слухи о депрессии у артиста.

Так на вопрос ведущей «Почему складывается впечатление, что он (Андрей Данилко – ред.) в депрессии?» Никитин ответил:

«Он любит участвовать в проектах высокого уровня. То есть, помнится мы летали на съемки «Спай» - тут тебе и Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм… И все: «Верка – ты невероятная… «Юра, твой Данилко – супер!»». Никитин отметил, что все тогда было организовано на высшем уровне и после такого класса работы, Данилко после съемок и увиденного вышел и говорит:

«Понимаешь, я вот так хочу».

Поэтому любая какая-то суматоха, не такой высокий уровень организации творческой работы, отмечает Никитин, с которыми Андрей сталкивается в украинских реалиях вызывают у него своего рода печаль.

Также Никитин анонсировал мега шоу Данилко в Штутгарте, где знаменитая Верка Сердючка выступит с восходящими звездами украинского шоу-биза группой «KAZKA» к 8 марта.

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