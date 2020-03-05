Українська поп-діва Настя Каменських показала відверте і одночасно гумористичне особисте відео

Так під відомі звуки комп'ютера, що вмикається артистка позувала у шкіряному, ймовірно, корсетному поясі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Так на нових кадрах зірка сцени предстастала в яскраво-помаранчевому светрі, а поверх надягла об'ємний пояс. Образ знаменитості доповнив яскравий макіяж і стильна укладка. Найцікавіше, що Настя під час характерного звуку, коли система видає помилку на комп'ютері, зробила ніс п'ятачком. Спочатку артистка в типовій для неї манері кокетувала на камеру і раптом така "свинка" перед очима.

Шанувальників дуже порадував такий трюк знаменитості в мережі, мовляв, вже приїлися всі ці "голі" фото, а тут такий кумедний "свіжачок". Але, щоправда, не всі були задоволені відео:

«Я не хейтер, але це якась фігня ♂‍♂»

«А я подумала казюля, потім згадала, що є сережка на носі»

«Питання: На…»

«Ну и хрюша!»

«Марення, відписуюся)»

«Слабо. Треба було одну ніздрю затиснути і видути»

«смішна»

«Сережка там»

До цього ми писали про те, що Каменських покрасувалася перед фанатами в облягаючому топі з глибоким декольте. А також в кардигані білого кольору з яскравими малюнками. Подібний наряд вигідно підкреслив апетитні форми співачки, а корсетне пошиття топа зробило акцент на її тонкої талії. Красиво укладене волосся, сережки у вухах і ніжний макіяж доповнили яскравий цибулю знаменитості.

На першому знімках вона наносить на губи помаду нюдового відтінку, яку заодно рекламує. На другому кокетливо злизує кінчиком мови похибки макіяжу.

Нагадаємо, Каменських в спортивному костюмі висміяли з-за невдалого кадру.

Як повідомляла Politeka, Каменських здивувала різкими змінами у зовнішності, фото облетіло мережу.

Також Politeka писала, що Каменських забула про сором і показала "подружок" в одному мереживі.