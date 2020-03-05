Украиская поп-дива Настя Каменских показала откровенное и одновременно юморное личное видео

Так под небезызвестные звуки включающегося компьютера артистка позировала в кожаном, вероятно, корсетном поясе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram отечественной знаменитости.

Так на новых кадрах звезда сцены предстастала в ярко-оранжевой кофте, а поверх надела объемный пояс. Образ знаменитости дополнил яркий макияж и стильная укладка. Самое интересное, что Настя во время характерного звука, когда система выдает ошибку на компьютере, сделала нос пятачком. Сначала артистка в типичной для нее манере кокетничала на камеру и вдруг такая "свинка" перед глазами.

Поклонников очень порадовал такой трюк знаменитости в сети, мол, приелись уже все эти "голые" фото, а тут такой юморной "свежачок". Но, правда, не все были и довольны видео:

«Я не хейтер, но это какая то фигня ♂‍♂»

«А я подумала казюля, потом вспомнила, что есть серёжка на носу»

«Вопрос: На…»

«Ну и хрюша!»

«Бред, отписываюсь)»

«Слабо. Надо было одну ноздрю зажать и выдуть»

«смешная»

«Сережка там»

До этого мы писали о том, что Каменских покрасовалась перед фанатами в облегающем топе с глубоким декольте. А также в кардигане белого цвета с яркими рисунками. Подобный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, а корсетный пошив топа сделал акцент на ее тонкой талии. Красиво уложенные волосы, серьги в ушах и нежный макияж дополнили яркий лук знаменитости.

На первом снимках она наносит на губы помаду нюдового оттенка, которую заодно рекламирует. На втором кокетливо слизывает кончиком языка погрешности макияжа.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.