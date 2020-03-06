Сім'я Анастасії Заворотнюк тримає в секреті страшну новину

Про це пише російський портал 31tv.

Як відомо, у соціальних мережах ходить все більше інформації про те, що популярна актриса Анастасія Заворотнюк померла через важку хворобу.

За інформацією журналістів, "прекрасна няня" могла померти ще кілька місяців тому.

Однак, як стверджують джерела, сім'я тримає у таємниці цю страшну новину.

"Познайомився днями з одним чуваком, в силу своєї професії він крутиться серед російських зірок. Розповідає: типу Заворотнюк померла ще три місяці тому, заповідала, щоб поховали таємно і оприлюднили лише через півроку", – йдеться у повідомленні.

Інсайдер також додав, що незважаючи не неприродність і безглуздя такого «заповіту», відсутність інформації про стан актриси насторожує. Інформація була розміщена ще в в січні, відповідно, якщо слух правдивий, то з моменту смерті зірки «Моєї прекрасної няні» минуло вже п'ять місяців.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, а родичі Анастасії Заворотнюк продовжують зберігати мовчання з моменту "зникнення" актриси.

Нагадаємо, страшний діагноз зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк поставили майже рік тому. Незадовго після народження молодшої дочки актриси Міли у різко погіршився стан здоров'я.

Через якийсь час в мережі з'явилися дані про те, що Заворотнюк перенесла першу операцію в Німеччині. Однак хірургічне втручання не принесло плодів, після чого актрису перевезли в одну з московських клінік, де вона продовжила лікування.

Пізніше ми повідомляли про те, що Ганна Заворотнюк, піддаючи себе смертельній небезпеці, вирушила до Італії.

Ясновидиця і екстрасенс Кажетта не виключає, що незабаром Анастасія Заворотнюк може емігрувати в Європу.

"Я бачу, що незабаром Анастасія поїде з Москви. Найімовірніше, переїде в Європу. Вона розуміє, що в Росії спокійно відновлюватися їй не дадуть", – розповіла вона в коментарі журналістам.

Нагадаємо, Заворотнюк несподівано вирішила перервати мовчання, цього чекали всі

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