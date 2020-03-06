Семья Анастасии Заворотнюк держит в секрете страшную новость

Об этом пишет российский портал 31tv.

Как известно, по социальным сетям ходит все больше информации о том, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк скончалась из-за тяжелой болезни.

По информации журналистов, "прекрасная няня" могла умереть еще несколько месяцев назад.

Однако, как утверждают источники, семья держит в секрете эту страшную новость.

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала, чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – сказано в сообщении.

Инсайдер также добавил, что несмотря не неестественность и бредовость такого «завещания», отсутствие информации о состоянии актрисы настораживает. Информация была размещена еще в январе, соответственно, если слух правдив, то с момента смерти звезды «Моей прекрасной няни» прошло уже пять месяцев.

Официального подтверждения этой информации нет, а родственники Анастасии Заворотнюк продолжают хранить молчание с момента "исчезновения" актрисы.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Позже мы сообщали о том, что Анна Заворотнюк, подвергая себя смертельной опасности, отправилась в Италию.

Ясновидящая и экстрасенс Кажетта не исключает, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу.

"Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут", – рассказала она в комментарии журналистам.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все

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