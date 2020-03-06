Колишній чоловік скандальної російської співачки Лоліти Мілявської Олександр Цекало насолоджується спільним проведенням часу з молодою дружиною, моделлю Дариною Ервін

Фотографію, на якій 58-річний Цекало пристрасно цілує дружину, Ервін опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. На фото видно, що Цекало оголив декольте дівчини, тримає її за груди і цілує.

«Важко працювати вдома», - підписала модель фотографію, яку опублікувала в сторіз.

Як відомо, Дарина Ервін – четверта дружина Олександра Цекало. Вона на 30 років молодше артиста. Незважаючи на це, Цекало поруч з молодою дружиною виглядає дуже щасливим. Схоже, модель допомагає чоловікові почувати себе молодше. Пара не соромиться ділитися особистими фотографіями і відвертими кадрами зі свого життя. Вони відпочивають в дорогих ресторанах, на яхтах. Ервін всіляко демонструє свої пишні форми і струнку фігуру. Життя з Дариною, схоже, перетворилося для Олександра Цекало в суцільний медовий місяць. До речі, Цекало і Ервін разом вже два роки. Відомо, що дівчина будує кар'єру в США. Там вона і живе.

Раніше Цекало був одружений на сестрі Віри Брежнєвої Вікторії Галушко. У шлюбі народилося двоє дітей. Вікторія була молодшою за Цекало на 23 роки. Також Цекало пов'язували романтичні стосунки зі співачкою Лолітою, з якою він тривалий час співав у дуеті. У шлюбі у них була дочка Єва, але достеменно невідомо, чи є вона біологічною донькою Цекало.

Раніше ми писали, що Цекало разом з Ервін влаштували собі морську прогулянку на яхті. Дівчина на фото з'явилася в яскравому купальнику, а її коханий без майки. Заради пікантного кадру Дарина облизала чоловіка. 58-річний Олександр Цекало не приховував своїх емоцій – він буквально розтанув від щастя.

Нагадаємо, що Олександр Цекало перейшов всі межі і заборонив дітям згадувати про матір: "Не шкодує...".

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