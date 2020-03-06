Відомий композитор, продюсер популярної групи «ВІА Гра» Костянтин Меладзе опублікував зворушливий знімок з однією з солісток групи

Фотографію Меладзе опублікувала у своєму особистому мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. На фото зображена 24-річна Ольга Меганська, яка з 2018 року співає у «ВІА грі». На знімку дівчина у відвертому топіку дивиться в бік спокусливим поглядом.

«Сьогодні свій день народження відзначає солістка групи "ВІА ГРА" Ольга Меганська! Вітаємо Ольгу та бажаємо їй натхнення у всіх починаннях, найбільш приємних емоцій від оточуючих, і великої любові від близьких людей та шанувальників групи», - написав Меладзе.

Зазначимо, що композитор регулярно вітає своїх підопічних публічними постами і формальними підписами. Навіть свою дружину Віру Брежнєву він привітав в такому форматі. За кілька годин вітальний пост Меладзе зібрав майже 3 тисячі лайків. Фолловери музиканта приєдналися до привітань.

«Так ось ти яка Віа Гра. До свого сорому напевно не знаю як виглядає нова віа гра», «Яка гарна», «Найкрасивіша за всю історію існування групи. Вітаю! Хай буде щаслива!!!», «Навіть не знаю її, там вже склад змінився», «А мені вона подобається. Вітаю», «А також бажаємо якнайшвидше вийти заміж і народити купу діточок», «Ольга розумниця. Гарна зовні, голос гарний. Дуже вдалий вибір для віагри. Вітаю Ольгу з днем народження», - пишуть користувачі мережі.

До речі, багато шанувальників звернули увагу, що Меганська схожа на російську співачку, екс-солістку групи «Срібло» Олену Темнікову.

Додамо, що Ольга Меганська відреагувала на вітання Меладзе, подякувавши всім його фоловерам за теплі слова.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва розбурхала гарячими рухами в тонкому платті: "Запалила не по-дитячому".

Як повідомляла Politeka, молода «коханка» Меладзе випятила найапетитніші місця в сміливому костюмі: «чоловіки в ауті».

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва показала, що зберігає в чоловічій сумці: "Забула тільки фігурку Меладзе".