Відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною зачіски

Знаменита молода "бджілка" Аліна, яка вийшла заміж минулого року і встигла спробувати себе в ролі актриси, приголомшила фанатів несподіваними змінами, повідомляє Politeka.

Так, кілька годин тому на сторінці в Instagram Аліна представила фото і відео з новою зачіскою. Причому зовсім не такий, які воліла раніше. Зірка вирішила зістригти довгі локони під вкорочене каре з довгими локонами спереду.

Спочатку шанувальники не настільки повірили в настільки разючі зміни (до цього співачка представила короткий ролик в Сторі). Однак після знімків, на яких Аліна позувала в стриманому образі і яскравому макіяжі на обличчі, всіляко демонструючи нову зачіску, – сумнівів не залишилися.

«❤️Каре, подвійні і день народження @tv_domashniy ❤️», – коротко підписала нові кадри артистка в Instagram.

Відповідь користувачів не змусив себе чекати, шанувальники відразу відповіли на запитання Аліни про те, як їм нова стрижка:

«Огоооо 😍 так красиво 😍😍 а чоловік як відреагував на цю красу??😍😍😍», «Тобі дуже личить, чудова», «Вау ваууу неймовірна😍😍😍. Просто супер💜», «Красуня)))», «Красунечка 😍😍😍😍😍», «Красоточка. Прям ваууу🌹🌹🌹💣💣💣», «Дуже красиво🔥❤️».

Раніше Гросу здивувала фотозвітом з останнього концерту, з'явившись разом з Іриною Білик. Так, співачка, стала відомою ще в дитинстві, шокувала своїх шанувальників новими яскравими кадрами з виступу.

Так, зірка вирішила представити кадри, зроблені під час свого концерту. У Інстаграм на сторінці зірки можна побачити також кадри після виступу, на яких молода і щаслива співачка мило позувала разом з хрещеною мамою – Іриною Білик:

«Трохи з концертного життя і фотографія з коханою «хресною» @bilyk_iryna ❤️ тільки зараз помітила, що дуже рідко виставляю фотографії з концертів🙄 хочете більше?) або все-таки віддаєте перевагу спостерігати тільки за особистим життям?», – пише Аліна під новими фото.

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