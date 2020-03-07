Шоу "Холостяк" вже кілька років притягує мільйони глядачів до екранів

Давайте згадаємо про учасниць, які вигравали в цьому проекті.

Перший сезон 2011 року закінчився перемогою Олександри Шульгіної, яка була з Максимом Чмерковським. Стосунки пари швидко закінчилися. Зараз дівчина перебуває у відносинах, але не афішує з ким, пише kp.ua.

До речі Шульгіна займається спортом, влаштовує марафони і фітнес-тури.

Переможницею другого сезону (2012 рік) стала Олена Ряснова, яка стала обраницею Холостяка Френсіса Метью. Пара розлучилася через півроку. Принц поїхав в Англію, Олена вийшла заміж за запорізького бізнесмена у 2015 році і народила йому дочку.

У третьому сезоні (2013 рік) виграла Ганна Козир. З холостяком Андрієм Іскорневим у неї нічого не вийшло. Зараз Ганна подорожує, і зізналася, що вийшла заміж.

Ганна Селюкова перемогу здобула у четвертому сезоні (2014). Дівчина стала обраницею Костянтина Євтушенко. Стосунки у пари не склалися, зараз Ганна у шлюбі з чемпіоном світу по покеру Євгеном Качаловим, який був претендентом на героя шоу "Холостяк-4".

Пара познайомилася у 2014-м. Через рік, в 2015-му, Качалов зробив Селюковій пропозицію в Ісландії.

Відомо, що у 2014-му Ганна разом з подругою заснувала бренд одягу.

Марина Кіщук була обраницею Сергія Мельника у п'ятому сезоні (2015). Пара в результаті розійшлася.

В 2018 році Кіщук перемогла в конкурсі краси Super Model Universe і відкрила інтернет-магазин з продажу дизайнерських прикрас. Зараз Марина зустрічається з румунським мільйонером Алексом Худитаном.

Олена Лесик виграла завдяки вибору Іраклі Макацарію в шостому сезоні (2016). Пара розлучилася, зараз Олена працює моделлю, багато подорожує, заснувала свій бренд весільних і вечірніх суконь.

Дівчина щаслива, адже у неї є коханий чоловік.

Дмитро Черкасов вибрав в сьомому сезоні (2017) Ліду Немченко. Пара розлучилася, а Черкасов вже одружився.

Тим часом дівчина активно подорожує, працює моделлю і представляє лінійку ювелірних прикрас.

Рожден Анусі у восьмому сезоні (2018 рік) вибрав Іванну Гончарук. Пара розлучилася після закінчення проекту. Іванка продовжує працювати моделлю.

Дівчина створила своє агентство з організації свят і вчить, як будувати стосунки з чоловіками.

Даша Квіткова виграла у дев'ятому сезоні (2019 рік). Холостяк, шоумен Микита Добринін нещодавно зробив дівчині пропозицію.

У Квиткової є своя лінія одягу і спеціальний фотопроект – так звані фотодевичники в Європі.

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