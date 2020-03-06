Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула схудлою фігурою під час тренування

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми з самопочуттям, причому безпосередньо пов'язані з харчуванням і - як наслідок - набором зайвої ваги. З'ясувалося, що зірці не можна вживати молочні продукти і яйця, пише Рoliteka.net.

За словами Ганни, вона вирішила влаштувати цілий марафон зі схуднення і тепер активно ділиться в соціальній мережі instagram серією кадрів, зроблених під час приготування корисної їжі, і під час тренувань після.

Наприклад, на нових кадрах, опублікованих у розділі Сторі, Ганна показала схудлу фігуру (за словами артистки, їй вдалося скинути вже близько 4 кілограм) у спортивному вбранні. Співачка показала стрункі ноги і груди у звичайному костюмі, що складається з топа і коротких шортів.

Ось що сама Ганна раніше розповідала про дієту:

«З їжею все відмінно! Важливо розуміти, що я створила його не з закликом всім відмовлятися від молока і яєць. Кожен сам вибирає, якою дорогою піде до красивого і здорового тіла мрії.

Ще один метод схуднення - програми для підрахунку КБЖУ, якщо правильне харчування не твоя історія. Є і худнути можна, просто вирахуй свою норму, внось кожен продукт в таблицю і розрахуй, що і коли можеш з'їсти. Як казав мій давній приятель спортсмен, любив боротьбу і бургери зі свининою: «не важливо, що ти їси, коли вважаєш КБЖУ, поправитися можна і на порожній гречці, якщо ти будеш їсти її мішками». Так насолоджуйтесь!», – написала Анна кількома днями раніше.

Також в розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Зробила яскравий макіяж артистка, як пізніше з'ясувалося, спеціально для зйомок нового кліпу. Схоже, майбутня робота буде відрізнятися від попередніх, оскільки зірка позувала не в звичному зухвалому і відвертому вбранні.

А в сріблястому вбранні з глибоким декольте і сміливими вирізами з боків. Також зірка не стала приховувати свою нову зачіску із чубчиком, виставивши ту напоказ і акцентували на цьому увагу.

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