Таїсія Повалій знайшла своє архівне фото і показала шанувальникам, як виглядала до всіх пластичних операцій

Відома українська співачка давно перестала виступати у себе на батьківщині, поскаржившись на те, що її тут нібито «цькують». Замість цього вона активно проводить гастролі по Росії, не бачачи в цьому нічого поганого.

52-річна співачка завжди прагнула зберегти свою молодість, для чого вирішила вдатися до допомоги пластичних хірургів. Відомо, що артистка регулярно «закачує» в губи спецгель для утримання їх об'єму і форми. Крім того, Повалій зменшила кінчик свого носа, а за даними багатьох джерел, ще і відкоригувала вилиці і підборіддя.

Зараз співачка в основному з'являється на публіці з великою кількістю макіяжу на обличчі, тому багато шанувальників могли забути, як вона виглядала насправді. Як повідомляє Politeka, Повалій вирішила нагадати фанатам, якою вона була багато років тому – ще до всієї пластики. Співачка опублікувала у своєму Instagram архівний чорно-білий знімок 1980 року.

На ньому тоді ще юна Повалій позує з іншими Народними артистами України: Назарієм Яремчуком, Іваном Поповичем, Павлом Зібровим, Віталієм Білоножкою, Аллою Кудлай, а також організатором концерту, на якому вони всі виступали.

«В інеті знайшла фото кінця 1980 років, захотілося показати його вам! На ньому цвіт української естради! Так, нехай не скромно, але це так і є! Я вдячна Богу, за те, що з дитинства вели мене Вірною дорогою до своєї Головної Мрії! Через труднощі, випробування, але завжди Господь виводив мене з найбільш складних ситуацій! А ви, мої дорогі друзі, бачите з боку, скільки зла навколо!! Ну нічого, ми всіх прощаємо і щиро просимо у Господа для них Щастя і Здоров'я!», - підписала знімок співачка.

Фотографія зібрала безліч коментарів, в яких багато хто хвалив зовнішність співачки в молодості.

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