Таисия Повалий нашла свое архивное фото и показала поклонникам, как выглядела до всех пластических операций

Известная украинская певица давно перестала выступать у себя на родине, пожаловавшись на то, что ее здесь якобы «травят». Вместо этого она активно проводит гастроли по России, не видя в этом ничего зазорного.

52-летняя певица всегда старалась сохранить свою молодость, для чего решила прибегнуть к помощи пластических хирургов. Известно, что артистка регулярно «закачивает» в губы спецгель для удержания их объема и формы. Кроме того, Повалий уменьшила кончик своего носа, а по данным многих источников, еще и откорректировала скулы и подбородок.

Сейчас певица в основном появляется на публике с большим количеством макияжа на лице, поэтому многие поклонники могли забыть, как она выглядела на самом деле. Как сообщает Politeka, Повалий решила напомнить фанатам, какой она была много лет назад – еще до всей пластики. Певица опубликовала в своем Инстаграм архивный черно-белый снимок 1980 года.

На нем тогда еще юная Повалий позирует с другими Народными артистами Украины: Назарием Яремчуком, Иваном Поповичем, Павлом Зибровым, Виталием Билоножки, Аллой Кудлай, а также организатором концерта, на котором они все выступали.

«В инете нашла фото конца 1980 годов, захотелось показать его вам! На нем цвет украинской эстрады! Да, пусть не скромно, но это так и есть! Я благодарна Небесам, за то, что с детства вели меня Верной дорогой к своей Главной Мечте! Через трудности, испытания, но всегда Господь выводил меня из самых сложный ситуаций! А вы, мои дорогие друзья, видите со стороны, сколько зла вокруг!! Ну ничего, мы всех прощаем и искренне просим у Господа для них Счастья и Здоровья!», - подписала снимок певица.

Фотография собрала множество комментариев, в которых многие хвалили внешность певицы в молодости.

Напомним, Повалий примерила силиконовую маску и распугала украинцев внешним видом.

Как сообщала Politeka, несчастье обрушилось на семью Повалий, звезда прервала молчание.

Также Politeka писала, что муж "затравленной" Повалий вызверился на украинцев.