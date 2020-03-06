Знаменита артиска Ані Лорак показала, як розважається у машині під час поїздки після концерту

Цього разу співачка вирішила підігріти інтерес до власної персони, здивувавши відеозаписом у розділі Сторі Instagram, пише Рoliteka.net.

Як правило, Кароліна воліє показувати в розділі Сторі лише невеликі фрагменти з життя, зрідка «балуя» шанувальників маленькими роликами, зробленими під час поїздок в авто. Цього разу Кароліна в природному образі похвалилася новим обличчям. Причому, як багато шанувальників раніше відзначали, пластика зірки стала вже досить помітна.

Особливо з-за того, як Лорак акцентує увагу на губах. На запису видно, що зірка не тільки розважається під час зйомки зі спеціальним фільтром, але ще й всіляко «дме» губи, щоб ті здавалися більше і їх було помітніше видно.

Варто відзначити, що звичних коментарів з приводу пластики зірки тут побачити не можна – можливість залишати коментарі в розділі Сторі відсутня.

Декількома днями раніше Ані Лорак показала добірку нових кадрів, зроблених на зйомках нового кліпу "Я б літала". Кароліна представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram топ кращих образів, які приміряла під час роботи над новим кліпом.

Вчора артистка представила довгоочікуваний весняний кліп, створений Аланом Бадоєвим. Презентацію нової роботи зірка готувала досить довго, повідомляючи про це у своєму Instagram-профілі.

Схоже, після випуску видеооработы співачка також вирішила представити серію образів, які можна помітити в самому кліпі на пісню «Я б літала». Так, зірка представила білосніжні вбрання, здивувавши публіку різноманітністю і стилем.

Кароліна з'явилася на фото в білосніжному брючному костюмі, у вільній сукні довжиною в підлогу з брюзово-білим градієнтом, короткий коктейльне плаття з безліччю блискучих бус, а також пікантний пляжний наряд, що складається з сітчастої накидки, сріблястого ліфчика і нижньої білизни кольору шампанського із завищеною талією.

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