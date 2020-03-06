Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как развлекается в машине во время поездки после концерта

В этот раз певица решила подогреть интерес к собственной персоне, удивив видеозаписью в разделе Стори в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Как правило, Каролина предпочитает показывать в разделе Стори лишь небольшие фрагменты из жизни, изредка «балуя» поклонников маленькими роликами, сделанными во время поездок в машине. В этот раз Каролина в естественном образе похвасталась новым лицом. Причем, как многие поклонники ранее отмечали, пластика звезды стала уже довольно заметна.

В особенности из-за того, как Лорак акцентирует внимание на губах. На записи видно, что звезда не только развлекается во время съемки со специальным фильтром, но еще и всячески «дует» губы, чтобы те казались больше и их было заметнее видно.

Стоит отметить, что привычных комментариев по поводу пластики звезды здесь увидеть нельзя – возможность оставлять комментарии в разделе Стори отсутствует.

Несколькими днями ранее Ани Лорак показала подборку новых кадров, сделанных на съемках нового клипа "Я бы летала". Каролина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм топ лучших образов, которые примерила во время работы над новым клипом.

Вчера артистка представила долгожданный весенний клип, созданный Аланом Бадоевым. Презентацию новой работы звезда готовила достаточно долго, сообщая об этом в своем Инстаграм-профиле.

Похоже, после выпуска видеооработы певица также решила представить серию образов, которые можно заметить в самом клипе на песню «Я бы летала». Так, звезда представила белоснежные наряды, удивив публику разнообразием и стилем.

Каролина появилась на фото в белоснежном брючном костюме, в свободном платье длинною в пол с брюзово-белым градиентом, короткое коктейльное платье с множеством блестящих бус, а также пикантный пляжный наряд, состоящий из сетчатой накидки, серебристого лифчика и нижнего белья цвета шампанского с завышенной талией.

Напомним, что Ани Лорак потрясла формами в серебряном лифчике посреди моря

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