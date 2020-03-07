Співачка Sonya Kay (Соня Хлябич), племінниця української співачки Софії Ротару, порадувала шанувальників новим постом

Зірка здійснила прогулянку берегом Дніпра, про що свідчать фото з пірсу, пише Politeka.net.

Красуня вибрала чорний топ, який ледь прикривав живіт висхідної зірки, зверху Соня наділа шкіряну куртку.

Також зірка була у вузьких джинсах, які підкреслили її пружну п'яту точку і чорних кросівках.

Артистка розпустила волосся, яке одразу ж розвіяв сильний вітер.

Позаду Хлябич видно блакитне небо і берег з деревами.

"Щаслива п'ятниця", - підписала фото артистка.

За три хвилини пост зібрав 20 лайків і один коментар у вигляді сердечок. Пізніше додалося ще одне повідомлення.

"А в Херсоні будете виступати?", - написала користувачка мережі і отримала відповідь, що поки Соня не збирається давати у цьому місті концерт.

Нагадаємо, племінниця Ротару з'явилася в чорному топі з блискучого латексу з яскраво-оранжевим ременями на плечах. Варто відзначити, "тісний" матеріал обтягнув кожен вигин зони декольте, змусивши шанувальників віддаватися бурхливим фантазіям.

Крім фантастичної картини з бюстом, безумовно, родзинкою вбрання стали окуляри-маска з напівпрозорим червоним склом, а також коронна Соніна зачіска з двома гульками-"шишечками" на голові.

Раніше ми писали, що Соня Хлябич поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленому під час церемонії нагородження премією "Золота рукавичка".

Зірка була в чорних брюках з поясом-ланцюгами і такого ж кольору гольфі. Дівчина розпустила довге волосся, яскраво нафарбувалася і облачила руки у шкіряні рукавиці

Поруч з Сонею був спортсмен Олександр Усик, зріст якого становить 1,9 м. Чоловік обняв Соню за плечі.

"Було круто на премії Золота рукавичка! 🤚🏻", - підписала фото артистка.

Нагадаємо також, що Соня Хлябич позувала в закритому купальному костюмі.

Вона лежала на дерев'яних дошках на краю басейну. Волосся у дівчини було мокрими і розпущеним.

"Доброго ранку", - підписала знімок артистка, заворожив всіх своєю ідеальною фігурою.

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