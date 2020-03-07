Певица Sonya Kay (Соня Хлябич), племянница украинской певицы Софии Ротару, порадовала поклонников новым постом
Звезда осуществила прогулку по берегу Днепра, о чем свидетельствуют фото с пирса, пишет Politeka.net.
Красотка выбрала черный топ, который едва прикрывал живот восходящей звезды, сверху Соня надела кожаную куртку.
Также звезда была в обтягивающих джинсах, которые подчеркнули ее упругую пятую точку и черных кроссовках.
Артистка распустила волосы, которые тут же развеял сильный ветер.
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Позади Хлябич видно голубое небо и берег с деревьями.
"Счастливая пятница", - подписала фото артистка.
За три минуты пост собрал 20 лайков и один комментарий в виде сердечек. Позже добавилось еще одно сообщение.
"А в Херсоне будите выступать?", - написала пользовательница сети и получила ответ, что пока Соня не собирается давать в этом городе концерт.
Напомним, племянница Ротару предстала в черном топе из блестящего латекса с ярко-оранжевым ремнями на плечах. Стоит отметить, "тесный" материал обтянул каждый изгиб зоны декольте, заставив поклонников предаваться бурным фантазиям.
Кроме завораживающей картины с бюстом, безусловно, изюминкой наряда стали очки-маска с полупрозрачным красным стеклом, а также коронна Сонина прическа с двумя гульками-"шишечками" на голове.
Ранее мы писали, что Соня Хлябич поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном во время церемонии награждения премией "Золота рукавичка".
Звезда была в черных брюках с поясом-цепями и такого же цвета гольфе. Девушка распустила длинные волосы, ярко накрасислась и облачила руки в кожаные митенки
Рядом с Соней был спортсмен Александр Усик, рост которого составляет 1,9 м. Мужчина обнял Соню за плечи.
"Было круто на премии Золотая рукавичка! 🤚🏻", - подписала фото артистка.
Напомним также, что Соня Хлябич позировала в закрытом купальном костюме.
Она лежала на деревянных досках на краю бассейна. Волосы у девушки были мокрыми и распущенными.
"Доброе утро", - подписала снимок артистка, заворожив всех своей идеальной фигурой.
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