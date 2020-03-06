Співачка Вікторія Смеюха, яка є учасницею дуету «Неангели», засвітила ідеальне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Рідна моя!!!😍 Улюблена @oksananumber1 😇 !!!! Вітаю тебе з Днем Народження🎉🎊🎈!!!! Хочу побажати, щоб кожен твій день був наповнений щастям, радістю, теплом, посмішками і ЛЮБОВ'Ю!!!! ❤️❤️❤️Люблю тебе сильно і дякую долі за те, що звела мене з тобою!🥰 З Днем Народження Ксюша!🌺🌺🌺❤️❤️❤️», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Смеюха позує разом зі своєю подругою в одних купальниках, які підкреслюють їх розкішні форми. На це звернули увагу і шанувальники виконавиці.

«Фантастика», «красуня», «Ти дуже красива і мила і найкраща ета ти», «ось це справжня краса», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що 34-річна українська співачка Вікторія Смеюха, учасниця популярної групи "Неангели", здивувала кадрами із відпочинку в сонячній Іспанії.

Артистка виклала фото в своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з геометке, вона знаходиться в Малазі. Вікторія з'явилася в джинсових штанях, куртці й білих кросівках. Красуня вирішила дати собі відпочити від ефектних макіяжів і розкішних нарядів. Дівчина розпустила волосся і показала своє обличчя без гриму.

Вікторія вибрала дивовижне місце для фото: вона позує на тлі розкинувся містечка з білими будинками, які потонули в пишній зелені, поруч з дикорастущим кущем мандарина. Співачка взяла в руку помаранчевий фрукт, здивувавши шанувальників його розмірами. На деяких кадрах артистка з задоволеною посмішкою підставляє обличчя сонячним променям.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі