Певица Виктория Смеюха, которая является участницей дуэта «НеАнгелы», засветила идеальное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Родная моя!!!😍 Любимая @oksananumber1 😇 !!!! Поздравляю тебя с Днём Рождения🎉🎊🎈!!!! Хочу пожелать чтобы каждый твой день был наполнен счастьем, радостью, теплом, улыбками и ЛЮБОВЬЮ!!!! ❤️❤️❤️Люблю тебя сильно и благодарю судьбу за то что свела меня с тобой!🥰 С Днём Рождения Ксюша!🌺🌺🌺❤️❤️❤️», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Смеюха позирует вместе со своей подругой в одних купальниках, которые подчеркивают их роскошные формы. На это же обратили внимание и поклонники исполнительницы.

«Фантастика», «красотка», «Ти очень красивая и милая и самая лучшая ета ти», «вот это настоящая красота», - пишут они.

Ранее мы писали, что 34-летняя украинская певица Виктория Смеюха, участница популярной группы "НеАнгелы", удивила кадрами с отдыха в солнечной Испании.

Артистка выложила фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, она находится в Малаге. Виктория предстала в джинсовых штанах, куртке и белых кроссовках. Красотка решила дать себе отдохнуть от эффектных макияжей и роскошных нарядов. Девушка распустила волосы и показала свое лицо без грима.

Виктория выбрала удивительное место для фото: она позирует на фоне раскинувшегося городка с белыми домами, которые утонули в пышной зелени, рядом с дикорастущим кустом мандарина. Певица взяла в руку оранжевый фрукт, удивив поклонников его размерами. На некоторых кадрах артистка с довольной улыбкой подставляет лицо солнечным лучам.

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