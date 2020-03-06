Виконавиця ролі Санси Старк в серіалі «Гра престолів» Софі Тьорнер вагітна - знаменита британка прогулялася з чоловіком у сонячний день і тепер півсвіту обговорює зовнішній вигляд "Королеви Півночі"

Як повідомляє Politeka.net, відповідне фото опубліковано на фан-сторінці пари Джо Джонаса і Софі в Instagram.

Так на вуличному знімку майбутня мама, кругленький животик якої ще не настільки помітний вийшла на прогулянку в масивних темних черевиках, стильному сонцезахисті і милому голоубом міні-платтячку. Поруч з актрисою крокував її чоловік - зірка сцени з "Джонас Бразерс" Джо у строкатій сорочці, джинсах і також сонцезахисних окулярах.

Варто відзначити, що пара завжди виглядає дуже гармонійно, де б вони не з'явилися - на світському заході або ж отак посеред вулиці. Зазначимо також, що зараз Софі Тьорнер носить коротку зачіску і вона їй дуже до лиця. Фото ж вагітної Софі в блакитному вже облетіло мережу і шанувальники пишуть в коментарях про те, що Тьорнер прекрасна, щоправда, трохи погладшала.

Нагадаємо також, акторка Софі Тернер і музикант Джо Джонас влаштували весілля у Франції. Софі Тернер і її обранець вдруге зіграли весілля. Нагадаємо, Софі Тернер і Джо Джонас вперше одружилися потайки в Лас-Вегасі кількома місяцями раніше.

Так відомо, що 23-річна зірка блищала на церемонії в розкішному весільному дизайнерському наряді.

Чорно-білий знімок, на якому та зображена разом зі своїм чоловіком, 29-річним музикантом Джо Джонасом, просто підірвав соцмережі – шанувальники прийшли у захват від побаченого:

“Містер і Місіс Джонас”, – підписала знімок акторка.

Більш того, відомо, що весільну сукню Софі Тернер розробив модний будинок Louis Vuitton. Ще одним знімком нареченої під час примірки нею сукні поділився автор наряду дизайнер Ніколя Гескьер:

“Абсолютна краса Софі Тернер”, – підписав він фото.

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