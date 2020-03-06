І це в їх маленькому віці!

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон під час візиту в Ірландію здивувала словами про захоплення дітей

Як повідомляє Politeka, про це вона розповіла під час спілкування з журналістами People.

«Шкода, що ми не взяли з собою Джорджа і Шарлотту, їм би це точно сподобалося. Джордж теж вчиться грати на гітарі», - зазначила вона.

При цьому чотирирічна дочка Міддлтон Шарлота, стверджує герцогиня, вже захопилася гімнастикою.

«Шарлотта займається гімнастикою: робить колесо, стійки на руках. Це так добре для розвитку базових навичок рівноваги і координації», - підкреслила вона.

Також дружина принца Вільяма зізналася, що нещодавно вся сім'я сходила з дітьми на подання Cirque du Soleil.

«Це було приголомшливо», - уточнила вона.

До цього ми писали, що британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон побували на прийомі, організованому ірландським міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковени в Дубліні

Пара побувала в Ірландському музеї літератури, в рамках триденного туру Кембриджів по Ірландії.

Для виходу герцогиня Кембриджська вибрала малинове в чорний горошок вінтажна сукня бренду Oscar de la Renta. На вбранні був комір-волан, а також акуратні гудзики.

Завершували образ Кейт сумочка і туфлі-човники: "Як не заздрити її образу". Волосся красуня прибрала в хвіст, засвітивши красиві сережки.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.