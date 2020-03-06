Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в Ирландию удивила словами об увлечениях детей
Как сообщает Politeka, об этом она рассказала во время общения с журналистами People.
«Жаль, что мы не взяли с собой Джорджа и Шарлотту, им бы это точно понравилось. Джордж тоже учится играть на гитаре», - отметила она.
При этом четырехлетняя дочь Миддлтон Шарлота, утверждает герцогиня, уже увлеклась гимнастикой.
«Шарлотта занимается гимнастикой: делает колесо, стойки на руках. Это так хорошо для развития базовых навыков равновесия и координации», - подчеркнула она.
Также жена принца Уильяма призналась, что недавно вся семья сходила с детьми на представление Cirque du Soleil.
«Это было потрясающе», - уточнила она.
До этого мы писали, что британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон побывали на приеме, организованном ирландским министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени в Дублине
Пара побывала в Ирландском музее литературы, в рамках трехдневного тура Кембриджей по Ирландии.
Для выхода герцогиня Кембриджская выбрала малиновое в серный горошек винтажное платье бренда Oscar de la Renta. На наряде был воротник-волан, а также аккуратные пуговицы.
Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки: "Как не завидовать ее образу". Волосы красотка убрала в хвост, засветив красивые сережки.
Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.
Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".
Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.