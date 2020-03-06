И это в их маленьком возрасте!

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон во время визита в Ирландию удивила словами об увлечениях детей

Как сообщает Politeka, об этом она рассказала во время общения с журналистами People.

«Жаль, что мы не взяли с собой Джорджа и Шарлотту, им бы это точно понравилось. Джордж тоже учится играть на гитаре», - отметила она.

При этом четырехлетняя дочь Миддлтон Шарлота, утверждает герцогиня, уже увлеклась гимнастикой.

«Шарлотта занимается гимнастикой: делает колесо, стойки на руках. Это так хорошо для развития базовых навыков равновесия и координации», - подчеркнула она.

Также жена принца Уильяма призналась, что недавно вся семья сходила с детьми на представление Cirque du Soleil.

«Это было потрясающе», - уточнила она.

До этого мы писали, что британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон побывали на приеме, организованном ирландским министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени в Дублине

Пара побывала в Ирландском музее литературы, в рамках трехдневного тура Кембриджей по Ирландии.

Для выхода герцогиня Кембриджская выбрала малиновое в серный горошек винтажное платье бренда Oscar de la Renta. На наряде был воротник-волан, а также аккуратные пуговицы.

Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки: "Как не завидовать ее образу". Волосы красотка убрала в хвост, засветив красивые сережки.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.