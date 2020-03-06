Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька вразила запальним виступом з «дівчатками»

Популярний український гурт почав свій тур по країні з масштабного концерту в Києві. Музиканти діляться фотографіями з виступу на своїй спільній сторінці в Instagram. Зокрема, солістка KAZKA Олександра Зарицька опублікувала знімки зі свого виступу на сцені з трьома дівчинами на підспівуванні, повідомляє Politeka.

Дівчата, як і сама Зарицька, одягнені в чорні сукні з оригінальною об'ємної червоною обробкою. А на деяких кадрах їх образи доповнюють довгі прозорі вуалі на обличчях. Завдяки спецефектам і освітленню в деякі моменти створювалося відчуття, що на сцені розгулявся справжній вогонь.

«Мої дівчатка не залишили нікого байдужим», - підписала знімки Зарицька.

Шанувальники гурту поділилися своїми враженнями від побаченого.

«Крім співу нереального прокайфовала ще й від костюмів», «Я навіть слиною стікав... Такі гарячі лялі!», «Концерт-бомба», «Твої дівчата - Каzкові мавки», «Дівчинки запальнички!», - пишуть люди в коментарях.

До цього ми писали про те, що Зарицька здивувала новим знімком з татуюванням на обличчі.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина стоїть боком, а прямо на обличчі в неї зроблено тату. Як виявилося, татуювання не справжня. Це тимчасовий малюнок, який Зарицька запропонувала зробити своїм фанатам.

«Запам'ятати неймовірні емоції в серці і на тілі. Ми підготували кілька спокусливо-цікавих тимчасових тату by KAZKA», - повідомила співачка.

Вона попросила своїх прихильників зробити тату на концерті 4 березня, який гурт дає в Палаці Спорту. Відзначимо, що в Олександри на щоці зображено обличчя дівчини з індійськими мотивами.

За годину фото Зарицької зібрало понад 1,5 тисяч лайків. Схоже, шанувальникам сподобалася її ідея.

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