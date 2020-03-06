Влад Яма розповів про «підставу» з боку «Укрзалізниці»

Відомий український танцюрист активно веде свою сторінку в Instagram і постійно ділиться з підписниками новими фотографіями і просто історіями зі свого життя. Як повідомляє Politeka, на цей раз Яма розповів про неприємний досвід подорожі Україною. Відповідні кадри з'явилися в розділі Сторіз.

Судячи з розповіді Влада, йому з компанією потрібно було їхати на поїзді, проте в останній момент на вокзалі повідомили про зміну колії, з якої відправляються склади. Через це вони ледве встигли зайняти свої місця.

«Укрзалізниця у своєму стилі. За 7 хвилин до відправлення оголосили про зміну колії. В результаті тиснява, штовханина, біг…Дивом встигли. Але не всі», - з притаманним йому гумором написав артист.

Судячи з наступних кадрів в Сторіз, можна припустити, що Яма прямував на Харків. Втім, іншими подробицями інциденту танцюрист ділитися не став.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Яма показав, чим вони займаються з дружиною у ванній вранці.

Гіфку з цікавою процедурою він та його дружина Лілія опублікували на своїх сторінках в Instagram. Першою історію виклала Лілія. На відео парочка стоїть у ванній. На Лілії надітий халат, а Влад варто з голим торсом. Обидва вони полощуть рот і кривляються на камеру. З першого погляду здається, що подружжя просто чистять зуби, але танцюрист вирішив пояснити тонкощі цієї процедури.

Як написав на своїй сторінці Влад Яма, вони з дружиною полощуть рот лляною маслом.

«Це не просто танець, в роті лляне масло», - написав хореограф.

Так як гифка була опублікована в сторіс, шанувальники зоряної пари не змогли залишити коментарі до публікації.

Нагадаємо, роздягнений Влад Яма похвалився пікантними кадрами з дружиною у ванній: «Гаряча парочка».

Як повідомляла Politeka, напівгола дружина Влада Ями прямо на камеру показала, як спокушає чоловіка: «Чистий кайф».

Також Politeka писала, що Влад Яма в позі собачки показав, чим підкорив дружину-красуню: "Ого, який бешкетник!".