Знаменита українська співачка Віра Брежнєва залишилася без білизни заради ефектних кадрів з рекламою власного бренду

Цього разу артистка вирішила приміряти на струнке тіло тілесного кольору майку з тонкими бретелям і показати шкіру з легким золотистим загаром, пише Рoliteka.net.

Сьогодні артистка вирішила представити новий кадр із спеціальної весняної фотосесії і здивувати яскравим виглядом. За словами артистки, досягти такого ідеального і легкого макіяжу їй допомогла її ж косметика. Спеціально до свята вона вирішила нагадати про знижки.

«🌸SPRING WEEKEND🌸 Він настав, ура! Що б ви не запланували на ці вихідні, самий вірний спосіб одержати радість – подарувати її. Даруєте! 💝

Собі і своїм 🤍 – гарний настрій, чисті емоції , все-все, що робить вас щасливими. І, звичайно, VERA @verabeauty.official – теж може зробити вас трішки щасливішими 😉», – підписала новий пост зірка.

Як і очікувалося, користувачі мережі також написали безліч коментарів у відповідь.

До цього Віра Брежнєва показала, як приняа участь у зйомках російського шоу.Співачка активно постить в соціальних мережах яскраві знімки з фотосесій, просуває продукцію власного косметичного бренду і навіть представляє цілі фотозвіти з відпочинку.

цього разу артистка приємно здивувала користувачів досить сміливими витівками в рамках знаменитого шоу Comment Out.

Так, під час запису шоу артистка з'явилася перед шанувальниками з легким макіяжем на обличчі, у світлих джинсах із заниженою талією та боді чорного кольору з високою посадкою. Однак далеко не зухвалий наряд Віри привернув до себе увагу.

Справа в тому, що зірці довелося роздягнутися перед телеведучими, щоб в рамках «покарань і завдань» зняти з себе білизну і поставити на спину медичні банки.

«До сих пір не можу повірити, що я на це погодилася 🙈🤪 Хоча є цікаві спостереження : тонка грань, між 😇 або 😈 але вибір є завжди 😉 а що виберете ви?) дивіться новий випуск шоу #commentout а @ssvetlakov і @vovapcdonail не давали мені нудьгувати 😂⚡теплі обійми @gudokgudok», – підписала перший знімок в Instagram Віра.

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