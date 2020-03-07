Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула пишними формами під час зйомок знаменитого російського шоу

Ганна з'явилася на шоу "Вечірнього Урганта" у вишуканому вбранні з тигровим принтом і похвалилася першими успіхами під час схуднення, пише Рoliteka.net.

Вчора ввечері зірка вирішила взяти участь в знаменитому російському шоу, з'явившись в блискучому образі і здивувавши молодшим виглядом. Схоже, не тільки серйозні стосунки з Янісом Тиммой йдуть на користь зірці, але ще і її нова дієта. Артистка виглядала вельми сяючою і задоволеною:

«А можна я вам завтра напишу всі свої почуття і як це було, а сьогодні ви мені ❤ Я так боялася, але ви, напевно, це побачили 😂 Як було? Хто вже подивився #вечернийургант @vecherniy_urgant ??? Повторимо? Запускаємо челендж? Як там???», – написала під новим постом Ганна.

Користувачі тут же відреагували:

«Яка ж ви чарівна 😍», «Крута🔥», «Хлопці, ви фото в яких додатках обробляєте? Є сенс готові пресети купувати?», «Дуже красива ❤️», «Ургант просто божественний! Обожнюю його і його гумор💜💜💜», «Як же ви гарно сидите) жахливо прекрасна поза 😍😍😍😍».

Раніше також Анна Седокова блиснула схудлою фігурою під час тренування. Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми з самопочуттям, причому безпосередньо пов'язані з харчуванням і - як наслідок - набором зайвої ваги. З'ясувалося, що зірки не можна вживати молочні продукти і яйця.

За словами Ганни, вона вирішила влаштувати цілий марафон зі схуднення і тепер активно ділиться в соціальній мережі instagram серією кадрів, зроблених під час приготування корисної їжі, і під час тренувань після.

наприклад, на нових кадрах, опублікованих у розділі Сторі, Ганна показала схудлу фігуру (за словами артистки, їй вдалося скинути вже близько 4 кілограм) у спортивному вбранні. Співачка показала стрункі ноги і груди у звичайному костюмі, що складається з топа і коротких шортів.

Ось що сама Ганна раніше розповідала про дієту:

«Ще один метод схуднення - програми для підрахунку КБЖУ, якщо правильне харчування не твоя історія. Є і худнути можна, просто вирахуй свою норму, внось кожен продукт в таблицю і розрахуй, що і коли можеш з'їсти. Як казав мій давній приятель спортсмен, любив боротьбу і бургери зі свининою: «не важливо, що ти їси, коли вважаєш КБЖУ, поправитися можна і на порожній гречці, якщо ти будеш їсти її мішками». Так насолоджуйтесь!», – написала Анна кількома днями раніше.

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