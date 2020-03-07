Популярна українська співачка Настя Каменських представила нове відео в незвичайному спортивно-домашньому вбранні

Настя Каменських активно веде свої сторінки в соціальних мережах, тому кожен день артистка обов'язково представляє серію знімків, а також в розділі Сторі публікує нові ролики, зроблені спеціально в додатку "Тік-Ток", пише Рoliteka.net.

Не так давно артистка навіть дала ціле інтерв'ю, пов'язане з її несподівано збільшеною популярністю в підлітковому додатку. Примітно, що з появою власної аудиторії в "Тік-Токі" Настя практично кожен день знімає різні ролики, вихваляючись новими і новими образами.

Варто відзначити, у новому ролику Настя з яскравим макіяжем на обличчі і в незвичайних блискучих штанях з болотного кольору курткою і коротеньким топом показала нові танцювальні рухи, а також поусміхалась на камеру. Проте оскільки ролик був представлений у розділі Сторі, шанувальники не змогли залишити коментарі.

Раніше Настя Каменських представила новий імідж, здивувавши блискучим міні-платтям. Зірка є активним користувачем соціальних мереж, тому щодня артистці доводиться представляти шанувальникам нові знімки, відео і пости з особистими нотатками.

Виходить це у співачки дуже успішно, адже кожен її знімок збирає безліч коментарів, а відеозапису викликають незмінну бурхливу реакцію серед фанатів.

В цей раз співачка представила один з кадрів, зроблених під час весняній фотосесії в незвичайному вбранні.

Блискуча тканина незвичайного відтінку нагадує латекс, однак це не він. На думку користувачів, незвичайний наряд надав засмаглій шкірі співачки бронзового відтінку. Так, на представленому кадрі Настя також показала обличчя з мінімумом макіяжу, що припало до смаку коментаторам.

«Good day ☀️Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас 🌸», – наголосила Настя під новим постом.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

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