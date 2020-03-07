Популярная украинская певица Настя Каменских представила новое видео в необычном спортивно-домашнем наряде

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, поэтому каждый день артистка обязательно представляет серию различных снимков, а также в разделе Стори публикует новые ролики, сделанные специально в приложении "Тик-Ток", пишет Рoliteka.net.

Не так давно артистка даже дала целое интервью, связанное с ее неожиданно возросшей популярностью в подростковом приложении. Примечательно, что с появлением собственной аудитории в "Тик-Токе" Настя практически каждый день снимает разные ролики, хвастаясь новыми и новыми образами.

Стоит отметить, в новом ролике Настя с ярким макияжем на лице и в необычных блестящих штанах с болотного цвета курткой и коротеньким топом показала новые танцевальные движения, а также поулыбалась на камеру. Однако посколько ролик был представлен в разделе Стори, поклонники не смогли оставить комментарии.

Ранее Настя Каменских представила новый имидж, удивив блестящим мини-платтям. Звезда является активным пользователем социальных сетей, поэтому ежедневно артистке приходится представлять поклонникам новые снимки, видео и посты с личными заметками.

Выходит это у певицы весьма успешно, ведь каждый ее снимок собирает множество комментариев, а видеозаписи вызывают неизменную бурную реакцию среди фанатов.

В этот раз певица представила один из кадров, сделанных во время весенней фотосессии в необычном платье.

Блестящая ткань необычного оттенка напоминает латекс, однако это не он. По мнению пользователей, необычный наряд придал загорелой коже певицы бронзового оттенка. Так, на представленном кадре Настя также показала лицо с минимумом макияжа, что пришлось по вкусу комментаторам.

«Good day ☀️Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас 🌸», – отметила Настя под новым постом.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа