Відомий український шоумен Влад Яма відвідав Харків, де непогано провів час з колегою Олександром Педаном

Про це український танцюрист і суддя телевізійних проектів «Танцюють всі!», «Україна має талант», «Танці з зірками» і «Модель XL», повідомив підписникам на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

В кадрі чоловіки в костюмах з краватками-метеликами і мікрофонами в руках.

«Ведучі на ваше свято💥 Спасибі @pedanos, смішно і на одному диханні👍🏽 P. S. Сьогодні було дуже сміливо, Харків вміє здивувати💪🏼», – підписав фото танцюрист.

У сторіз Яма також поділився моментами проведення часу в першій столиці України. Так, можна побачити, як він танцює разом з публікою, даючи майстер-клас.

Крім того, він був вражений виступом, на якому хлопець і дівчина виконують на невеликій круглій сцені дуже небезпечні трюки, стоячи на роликових ковзанах.

Тут же – виступ танцюриста з вогнем і дівчини, яка розважала гостей свята, танцюючи з живою змією на голові.

Що це за захід, Влад не уточнював.

Раніше ми розповідали, що Яма розповів про неприємний досвід подорожі по Україні. Відповідні кадри з'явилися в розділі сторіз.

Судячи з розповіді Влада, йому з компанією потрібно було їхати на поїзді, проте в останній момент на вокзалі повідомили про зміну колії, з якої відправляються потяги. Через це вони ледве встигли зайняти свої місця.

«Укрзалізниця у своєму стилі. За 7 хвилин до відправлення оголосили про зміну колії. В результаті тиснява, штовханина, біг… Дивом встигли. Але не всі», - з притаманним йому гумором написав артист.

Нагадаємо, роздягнений Влад Яма похвалився пікантними кадрами з дружиною у ванній: «Гаряча парочка».

Як повідомляла Politeka, напівгола дружина Влада Ями прямо на камеру показала, як спокушає чоловіка: «Чистий кайф».

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