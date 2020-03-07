Знаменита співачка Тіна Кароль знову показала себе в чорній захисній масці, помітно стурбувавши фанатів

Як відомо, Тіна з'являється на різних заходах, не пов'язаних з фотосесіями, в звичайних і навіть простих образах, повідомляє Politeka.

Однак, останнім часом через поширену епідемію коронавіруса, артистку все частіше можна помітити на публіці або поруч з колегами в спеціальній захисній масці. І хоча доведено, що вона не зазищает від вірусу, а також потрібна швидше для хворих, зірка продовжує ходити в спеціальній чорній масці з фільтрами з боків.

Відзначимо, в такий же масці Тіна вперше з'явилася під час перельоту - зірка вирушила до сина на вихідні, щоб побачитися з Веніаміном і провести час разом.

А сьогодні на фан-сторінці зірки "ФанТіни" з'явилися знімки, зроблені під час роботи співачки з колегами. Причому самі колеги були присутні без будь-якого захисту, тоді як Тіна залишалася у своїй масці і без макіяжу.

«Тиночке ця маска не до лиця...😒», «Тіночка така маленька», «Бережеться», «Коли буде цей ефір?», «найкрасивіша😍🔥», «найкрасивіша ♥️», «Тіна буде сніданку», «Коронавірус?😫», – написали користувачі під новим постом.

Раніше, за інформацією артистки в Instagram, співачка стала запрошеною гостею шоу, яке веде телеведучий Сергій Притула. Разом з Тіною на передачу також прийшов і відомий комік, зірка "95 кварталу" Євген Кошовий.

Співачка, як видно з ролика, представленого на фан-акаунті «Фантіни», прийшла на зйомки в білосніжному вбранні, що складається з білої спідниці-олівця з високою талією і блузи з шовкової тканини ледь помітного рожевого кольору. Ніжне вбрання співачки доповнив звичний макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска - акуратно покладені в локони м'які хвилі.

«Тіна твій сміх заразливий я тобі казала ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, як тільки вивчу жестова мова, обов'язково спробую зняти в такому стилі кавер😍», «Тіна - прекрасна ❤», «Я вже відвикла від оригіналу йди на життя, так незвично чути не наші слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали користувачі під новим постом.

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