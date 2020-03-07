Знаменитая певица Тина Кароль снова показала себя в черной защитной маске, заметно обеспокоив фанатов

Как известно, Тина появляется на различных мероприятиях, не связанных с фотосессиями в обычных и даже простых образах, сообщает Politeka.

Однако, в последнее время из-за распространившейся эпидемии коронавируса, артистку все чаще можно заметить на публике или рядом с коллегами в специальной защитной маске. И хотя доказано, что она не зазищает от вируса, а также нужна скорее для заболевших, звезда продолжает ходить в специальной черной маске с фильтрами по бокам.

Отметим, в такой же маске Тина впервые появилась во время перелета - звезда отправилась к сыну на выходные, чтобы увидеться с Вениамином и провести время вместе.

А сегодня на фан-странице звезды "ФанТина" появились снимки, сделанные во время работы певицы с коллегами. Причем сами коллеги присутствовали без какой-либо защиты, тогда как Тина оставалась в своей маске и без макияжа.

«Тиночке эта маска не к лицу...😒», «Тиночка такая малышка», «Бережется», «Когда будет етот ефир?», «Самая красивая😍🔥», «самая красивая ♥️», «Тіна буде в сніданку», «Коронавирус?😫», – написали пользователи под новым постом.

Ранее, по информации артистки в Инстаграм, певица стала приглашенной гостьей шоу, которое ведет телеведущий Сергей Притула. Вместе с Тиной на передачу также пришел и известный комик, звезда "95 квартала" Евгений Кошевой.

Певица, как видно из ролика, представленного на фан-аккаунте «ФанТина», пришла на съемки в белоснежном наряде, состоящем из белой юбки-карандаша с высокой талией и блузы из шелковой ткани едва заметного бирюзового цвета. Нежный наряд певицы дополнил привычный макияж с акцентом на алые губы и прическа - аккуратно уложенные в мягкие волны локоны.

«Тина твой смех заразительный я тебе говорила ?😂❤️❤️❤️❤️❤️😂», «Ух, как только выучу жестовый язык, обязательно попробую снять в таком стиле кавер😍», «Тина - прекрасна ❤», «Я уже отвыкла от оригинала иди на жизнь, так непривычно слышать не наши слова😹😹😹😹😹😹», «Клас дуже круто», – написали пользователи под новым постом.

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