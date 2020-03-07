Дружина Влада Ями захопила жаркими фото в одному купальнику з відпочинку

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Лілія Яма разом із публікацією незвичайної краси знімків і відео написала великий пост в instagram про круїзі з чоловіком на острів Оушей-Кей (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На першому опублікованому знімку красуня тримає за руку Влада на тлі блакитної води в бікіні і джинсових шортах.

«Напередодні ми зустріли знайомих, згадали про круїз і наш маршрут. На що вони сказали: «острів нудний, сирої і нецікавий» (трохи засмутилися звичайно, ну ладно). І яке було моє здивування і подив, коли моя нога тільки ступила на острів. Я навіть не знаю, як виразити ті почуття, які мене переповнювали», – захоплюється дружина хореографа.⠀

Вона повідомила, що їй прямо дух захоплює навіть у той час, коли вона пише пост.

«Мої чоловіки одразу побігли купатися, а я пішла блукати стежками острова. І я зрозуміла, що настав мій «ДЗЕН»...Час зупинився і мить здалося вічним... Мурашки побігли хвилею, від емоцій перехоплювало подих, а на очах з'явилися СЛЬОЗИ ЩАСТЯ. Неймовірна енергетика дикого і незайманого острова, напевно, із-за того що острів зустрів своїх перших відвідувачів буквально в грудні 2019г, а ми були вже в січні. Величезні мушлі лежали на березі океану, одна з яких тепер живе у нас у ванній», – доповнила вона.

Лілія також сказала, що вони з Владом обов'язково туди повернуться в майбутньому.

В коментарях шанувальникам залишилося тільки позаздрити.

«Як же красиво🔥🔥🔥у мене мурашки від виду найчистішої-блакитної води і від острова в цілому. Спасибі, що ділитесь з нами. Всіх благ вам, хлопці», «Неймовірна краса», «Стільки красивих місць. Красива і мила пара», «Красиво», – написали вони.

Нагадаємо, що напівгола дружина Влада Ями прямо на камеру показала, як спокушає чоловіка: «Чистий кайф»

Як повідомляла Politeka, Влад Яма в ліжку показав, який він жеребець: таким танцюриста ще не бачили.

Також Politeka писала, що Влад Яма в позі собачки показав, чим підкорив дружину-красуню: "Ого, який бешкетник!".