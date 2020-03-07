Дружина Влада Ями захопила жаркими фото в одному купальнику з відпочинку

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Лілія Яма разом із публікацією незвичайної краси знімків і відео написала великий пост в instagram про круїзі з чоловіком на острів Оушей-Кей (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

На першому опублікованому знімку красуня тримає за руку Влада на тлі блакитної води в бікіні і джинсових шортах.

«Напередодні ми зустріли знайомих, згадали про круїз і наш маршрут. На що вони сказали: «острів нудний, сирої і нецікавий» (трохи засмутилися звичайно, ну ладно). І яке було моє здивування і подив, коли моя нога тільки ступила на острів. Я навіть не знаю, як виразити ті почуття, які мене переповнювали», – захоплюється дружина хореографа.⠀

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Вона повідомила, що їй прямо дух захоплює навіть у той час, коли вона пише пост.

«Мої чоловіки одразу побігли купатися, а я пішла блукати стежками острова. І я зрозуміла, що настав мій «ДЗЕН»...Час зупинився і мить здалося вічним... Мурашки побігли хвилею, від емоцій перехоплювало подих, а на очах з'явилися СЛЬОЗИ ЩАСТЯ. Неймовірна енергетика дикого і незайманого острова, напевно, із-за того що острів зустрів своїх перших відвідувачів буквально в грудні 2019г, а ми були вже в січні. Величезні мушлі лежали на березі океану, одна з яких тепер живе у нас у ванній», – доповнила вона.

Лілія також сказала, що вони з Владом обов'язково туди повернуться в майбутньому.

В коментарях шанувальникам залишилося тільки позаздрити.

«Як же красиво🔥🔥🔥у мене мурашки від виду найчистішої-блакитної води і від острова в цілому. Спасибі, що ділитесь з нами. Всіх благ вам, хлопці», «Неймовірна краса», «Стільки красивих місць. Красива і мила пара», «Красиво», – написали вони.

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Вторым островом нашего круиза на лайнере MSC Divina по Багамам был 📍Оушен-Кей. Он является частью цепи островов Бимини и находится всего в 105 км от Маями.❤️Остров принадлежит круизной компании MSC, которая взяла его в аренду на 100 лет.😱 Для благоустройства компания вложила 200 млн €. ☝️ ⠀ ⠀ На территории 6 пляжей и лагун, рестораны, бары, магазины, амфитеатр и даже спа-центр.😅Буквально за 30 минут можно обойти весь остров.💁🏻‍♀️ ⠀ Немного отойду от темы и расскажу вам предысторию нашей поездки. Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный»(🙈немного расстроились конечно, ну ладно🙄). И каково было моё удивление и недоумение когда моя нога только ступила на остров.❤️ Я даже не знаю как выразить все те чувства, которые меня переполняли.😍 ⠀ В тот момент показалось, что если есть Рай🌴 на Земле, то он именно здесь(даже сейчас дух захватывает, когда пишу пост🙈). Мои мужчины сразу побежали купаться, а я пошла бродить по тропинкам острова. И я поняла, что настал мой «ДЗЕН»...🥰 ⠀ ⠀ Время остановилось и мгновение показалось вечным... Мурашки побежали волной, от эмоций захватывало дух, а на глазах появились СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ. ⠀ Невероятная энергетика дикого и нетронутого острова, наверное, из-за того что остров встретил своих первых посетителей буквально в декабре 2019г, а мы были уже в январе.💃🏻Огромные ракушки лежали на берегу океана, одна из которых теперь живёт у нас в ванной. 😁❤️ ⠀ Наверное не каждый может увидеть такую красоту, которую увидела я... Красота в глазах смотрящего. ⠀ Частичка моего сердца осталась здесь и мы ещё точно сюда вернёмся...❤️❤️ ⠀

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