Жена Влада Ямы восхитила жаркими фото в одном купальнике с отдыха

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Лилия Яма вместе с публикацией необыкновенной красоты снимков и видео написала большой пост в инстаграм о круизе с мужем на остров Оушей-Кей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На первом опубликованном снимке красотка держит за руку Влада на фоне лазурной воды в бикини и джинсовых шортах.

«Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный» (немного расстроились конечно, ну ладно). И каково было моё удивление и недоумение, когда моя нога только ступила на остров. Я даже не знаю, как выразить все те чувства, которые меня переполняли», – восхищается жена хореографа.⠀

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Она сообщила, что ей прямо дух захватывает даже в то время, когда она пишет пост.

«Мои мужчины сразу побежали купаться, а я пошла бродить по тропинкам острова. И я поняла, что настал мой «ДЗЕН»...Время остановилось и мгновение показалось вечным... Мурашки побежали волной, от эмоций захватывало дух, а на глазах появились СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ. Невероятная энергетика дикого и нетронутого острова, наверное, из-за того что остров встретил своих первых посетителей буквально в декабре 2019г, а мы были уже в январе. Огромные ракушки лежали на берегу океана, одна из которых теперь живёт у нас в ванной», – дополнила она.

Лилия также сказала, что они с Владом обязательно туда вернутся в будущем.

В комментариях поклонникам осталось только позавидовать.

«Как же красиво🔥🔥🔥у меня мурашки от вида чистейшей-голубой воды и от острова в целом. Спасибо, что делитесь с нами. Всех благ вам, ребятки», «Невероятная красота», «Столько мест красивых. Красивая и милая пара», «Красиво», – написали они.

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Вторым островом нашего круиза на лайнере MSC Divina по Багамам был 📍Оушен-Кей. Он является частью цепи островов Бимини и находится всего в 105 км от Маями.❤️Остров принадлежит круизной компании MSC, которая взяла его в аренду на 100 лет.😱 Для благоустройства компания вложила 200 млн €. ☝️ ⠀ ⠀ На территории 6 пляжей и лагун, рестораны, бары, магазины, амфитеатр и даже спа-центр.😅Буквально за 30 минут можно обойти весь остров.💁🏻‍♀️ ⠀ Немного отойду от темы и расскажу вам предысторию нашей поездки. Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный»(🙈немного расстроились конечно, ну ладно🙄). И каково было моё удивление и недоумение когда моя нога только ступила на остров.❤️ Я даже не знаю как выразить все те чувства, которые меня переполняли.😍 ⠀ В тот момент показалось, что если есть Рай🌴 на Земле, то он именно здесь(даже сейчас дух захватывает, когда пишу пост🙈). Мои мужчины сразу побежали купаться, а я пошла бродить по тропинкам острова. И я поняла, что настал мой «ДЗЕН»...🥰 ⠀ ⠀ Время остановилось и мгновение показалось вечным... Мурашки побежали волной, от эмоций захватывало дух, а на глазах появились СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ. ⠀ Невероятная энергетика дикого и нетронутого острова, наверное, из-за того что остров встретил своих первых посетителей буквально в декабре 2019г, а мы были уже в январе.💃🏻Огромные ракушки лежали на берегу океана, одна из которых теперь живёт у нас в ванной. 😁❤️ ⠀ Наверное не каждый может увидеть такую красоту, которую увидела я... Красота в глазах смотрящего. ⠀ Частичка моего сердца осталась здесь и мы ещё точно сюда вернёмся...❤️❤️ ⠀

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