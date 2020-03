View this post on Instagram

Вторым островом нашего круиза на лайнере MSC Divina по Багамам был 📍Оушен-Кей. Он является частью цепи островов Бимини и находится всего в 105 км от Маями.❤️Остров принадлежит круизной компании MSC, которая взяла его в аренду на 100 лет.😱 Для благоустройства компания вложила 200 млн €. ☝️ ⠀ ⠀ На территории 6 пляжей и лагун, рестораны, бары, магазины, амфитеатр и даже спа-центр.😅Буквально за 30 минут можно обойти весь остров.💁🏻‍♀️ ⠀ Немного отойду от темы и расскажу вам предысторию нашей поездки. Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный»(🙈немного расстроились конечно, ну ладно🙄). И каково было моё удивление и недоумение когда моя нога только ступила на остров.❤️ Я даже не знаю как выразить все те чувства, которые меня переполняли.😍 ⠀ В тот момент показалось, что если есть Рай🌴 на Земле, то он именно здесь(даже сейчас дух захватывает, когда пишу пост🙈). Мои мужчины сразу побежали купаться, а я пошла бродить по тропинкам острова. И я поняла, что настал мой «ДЗЕН»...🥰 ⠀ ⠀ Время остановилось и мгновение показалось вечным... Мурашки побежали волной, от эмоций захватывало дух, а на глазах появились СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ. ⠀ Невероятная энергетика дикого и нетронутого острова, наверное, из-за того что остров встретил своих первых посетителей буквально в декабре 2019г, а мы были уже в январе.💃🏻Огромные ракушки лежали на берегу океана, одна из которых теперь живёт у нас в ванной. 😁❤️ ⠀ Наверное не каждый может увидеть такую красоту, которую увидела я... Красота в глазах смотрящего. ⠀ Частичка моего сердца осталась здесь и мы ещё точно сюда вернёмся...❤️❤️ ⠀