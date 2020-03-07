Жена Влада Ямы восхитила жаркими фото в одном купальнике с отдыха

Фото девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Лилия Яма вместе с публикацией необыкновенной красоты снимков и видео написала большой пост в инстаграм о круизе с мужем на остров Оушей-Кей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На первом опубликованном снимке красотка держит за руку Влада на фоне лазурной воды в бикини и джинсовых шортах.

«Накануне мы встретили знакомых, упомянули им про круиз и наш маршрут. На что они сказали: «остров скучный, сырой и неинтересный» (немного расстроились конечно, ну ладно). И каково было моё удивление и недоумение, когда моя нога только ступила на остров. Я даже не знаю, как выразить все те чувства, которые меня переполняли», – восхищается жена хореографа.⠀

Она сообщила, что ей прямо дух захватывает даже в то время, когда она пишет пост.

«Мои мужчины сразу побежали купаться, а я пошла бродить по тропинкам острова. И я поняла, что настал мой «ДЗЕН»...Время остановилось и мгновение показалось вечным... Мурашки побежали волной, от эмоций захватывало дух, а на глазах появились СЛЁЗЫ СЧАСТЬЯ. Невероятная энергетика дикого и нетронутого острова, наверное, из-за того что остров встретил своих первых посетителей буквально в декабре 2019г, а мы были уже в январе. Огромные ракушки лежали на берегу океана, одна из которых теперь живёт у нас в ванной», – дополнила она.

Лилия также сказала, что они с Владом обязательно туда вернутся в будущем.

В комментариях поклонникам осталось только позавидовать.

«Как же красиво🔥🔥🔥у меня мурашки от вида чистейшей-голубой воды и от острова в целом. Спасибо, что делитесь с нами. Всех благ вам, ребятки», «Невероятная красота», «Столько мест красивых. Красивая и милая пара», «Красиво», – написали они.

Напомним, что полуголая жена Влада Ямы прямо на камеру показала, как соблазняет мужа: «Чистый кайф»

Как сообщала Politeka, Влад Яма в кровати показал, какой он жеребец: таким танцора еще не видели.

Также Politeka писала, что Влад Яма в позе собачки показал, чем покорил жену-красавицу: "Ого, какой проказник!".