Гроза всіх російських селебріті Олена Міро розкритикувала співачку Наташу Корольову за надмірне захоплення фотошопом

На своїй сторінці в «Живому Журналі» скандальна блогер заявила, що російська співачка українського походження – яскравий приклад жінки, яка себе не любить, передає Politeka.

Причиною для такої думки став відфотошопленій знімок зірки в соціальній мережі Instagram, на якому Корольова виглядає значно молодшою своїх років.

І тут же Миро порівняла співачку з супермоделлю Адріаною Лімою, у якої артистка «позичила» позу для фото, підкресливши, що остання так безбожно не зловживає фоторедактором, намагаючись виглядати юнішою.

На думку автора, бажання приховати справжній вік говорить про те, що 46-річна Корольова себе не любить.

«Баб, які намагаються стерти – нехай і в фоторедакторі – будь-які сліди віку та індивідуальності зі своїх облич, мені дуже і дуже шкода. Від цих осіб разить нелюбов'ю до себе, заздрістю і страхом. Страхом перед віком. Страхом перед суспільством. Страхом перед чоловіками, які не захочуть. Заздрістю до жінок, які красивіші і молодші. Нелюбов до себе – найнесексуальніше, що може бути в жінці», – наголосила блогер.

І ця нелюбов у жінок проявляється по-різному. Хтось починає багато їсти, хтось «забиває» на зовнішність і здоров'я. Інша ж сторона медалі – фанатична захопленість фотошопом і пластичною хірургією.

«Але і те, й інше – дві сторони медалі, на якій викарбовано: «Я – жінка, і я себе не люблю», – резюмувала Міро.

Раніше ми розповідали, що чоловік Наташі Корольової, якому 8 березня виповниться 50 років, анонсував появу в грандіозному шоу. Відеоанонс він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

В кадрі він одягнений в незвичайний гольф з принтом запчастин. Той настільки облягає фігуру Тарзана, що прекрасно видно всі його м'язи. Артист широко посміхається і крутиться навколо себе, підстрибуючи.

«8-го чекаю всіх у Вегасі, а поки....продовжуємо веселитися», - зазначив Тарзан.

Нагадаємо, що Наташа Корольова вразила одкровенням про сина, зіркові батьки не перешкода: «Я знаю, що він…».

Як повідомляла Politeka, мама Тарзана прийшла в жах від гламурної Наташі Корольової: "Хапалася за серце".