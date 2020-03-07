Гроза всех российских селебрити Лена Миро раскритиковала певицу Наташу Королеву за увлечение фотошопом

На своей странице в «Живом Журнале» скандальная блогер заявила, что российская певица украинского происхождения – яркий пример женщины, которая себя не любит, передает Politeka.

Причиной для такого мнения стал отфотошопленный снимок звезды в социальной сети Instagram, на котором Королева выглядит значительно моложе своих лет.

И тут же Миро сравнила певицу с супермоделью Адрианой Лимой, у которой артистка «одолжила» позу для фото, подчеркнув, что последняя так безбожно не злоупотребляет фоторедактором, пытаясь выглядеть моложе своих лет.

По мнению автора, желание скрыть настоящий возраст говорит о том, что 46-летняя Королева себя не любит.

«Баб, которые пытаются стереть – пусть и в фоторедакторе – любые следы возраста и индивидуальности со своих лиц, мне очень и очень жалко. От этих лиц разит нелюбовью к себе, завистью и страхом. Страхом перед возрастом. Страхом перед обществом. Страхом перед мужчинами, которые не захотят. Завистью к женщинам, которые красивее и моложе. Нелюбовь к себе – самое несексуальное, что может быть в женщине», – отметила блогер.

И эта нелюбовь у женщин проявляется по-разному. Кто-то начинает много есть, кто-то «забивает» на внешность и здоровье. Другая же сторона медали – фанатичная увлеченность фотошопом и пластической хирургией.

«Но и то, и другое – две стороны медали, на которой отчеканено: «Я – женщина, и я себя не люблю», – резюмировала Миро.

Ранее мы рассказывали, что муж Наташи Королевой, которому 8 марта исполнится 50 лет, анонсировал появление в грандиозном шоу. Видеоанонс он опубликовал на своей странице в соцсети.

В кадре он одет в необычный гольф с принтом запчастей. Тот настолько облегает фигуру Тарзана, что прекрасно видно все его мышцы. Артист широко улыбается и крутится вокруг себя, подпрыгивая.

«8-го жду всех в Вегасе, а пока....продолжаем веселиться», - отметил Тарзан.

Напомним, что Наташа Королева поразила откровением о сыне, звездные родители не помеха: «Я знаю, что он…».

Как сообщала Politeka, мама Тарзана пришла в ужас от гламурной Наташи Королевой: "Хваталась за сердце".