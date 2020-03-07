Знаменита українська співачка Віра Брежнєва з'явилася на концерті в одному короткому топі і шкіряних штанях

Сьогодні артистці вдалося здивувати шанувальників, представивши нове відео з виступу в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці, пише Рoliteka.net.

Як відомо, знаменита артистка є не тільки співачкою, але тепер ще й власницею власного косметичного бредна. Незважаючи на активну роботу по просуванню продукції не забуває Віра і про виступи у різних шоу. Цього разу артистка з'явилася в стильному образі під час спецвиступу "Нічний контакт" з піснею "Хороші новини".

В підпису зірка також зазначила сторінку "контакту" і поставила тег зі своєю піснею.

Користувачі Instagram не змогли пройти повз і написали безліч різних коментарів:

«Любимка моя!❤️❤️», «Віра, Пали! 👍😘💞», «Красиво🙈», «Балдію від твоєї нової пісні 😍😍😍», «Хороші новини сьогодні потрібні як повітря 💙», «"Хороші новини" від Віри😊», «Просто огооонь😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Супер! Браво!⭐️💐», «Віра вогонь. 🔥», «Як завжди красива, стильна, енергетична. Приємно дивитися і слухати👍🤩», «як же мені подобається цей трек🎶✨ веснаааа💕💕💕», – написали користувачі Мережі.

Раніше артистка поділилася пікантним кадром в "сториз" в Instagram. Віра з'явилася в чорному з блискітками топі на тонких бретельках, які, здається, ось-ось порвуться, не витримавши тяжкої ноші.

Спокусливе декольте красуні може звести з розуму кого завгодно. Брежнєва без тіні збентеження потрясла розкішними "кокосами" на камеру, при цьому зухвало дивлячись в об'єктив. Вона злегка розтріпала волосся, щоб додати собі ще більш відвертий вигляд, і завдала мінімум косметики.

Зазначимо, артистка в той момент перебувала в Чикаго, і похвалилася тим, як яскраво і душевно пройшло її виступ в США.

"Глядачі приймали так, що ми всією командою в приємному шоці", - підписала кадр зірка, поставивши поряд "три бомбочки".

Також ми повідомляли, шанувальникам артистки надовго запам'ятається її похід в якості гості на шоу «Comment Out», ведучий якого, квнщик Сергій Свєтлаков дає різним знааменитостям навіжені завдання, а якщо вони їх не виконують, придумує не менш божевільні покарання.

Так, Брежнєвої загадали написати Ігорю Ніколаєву, що йому «будуть зашивати дупу, як Буйнову», якщо він буде «підлещуватися з владою». Співачка не захотіла виконати завдання, і тому їй поставили банки - в якості покарання.

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