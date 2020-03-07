Українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар гастролювала за кордоном

Як передає Рoliteka.net, Катерина Кухар два місяці перебувала на гастролях у Франції і закидала мережу неймовірними знімками, зробленими в цікавих місцях.

На останніх фото, які вона розмістила в Instagram, балерина прогуляла по Парижу в довгому темному пальто, зручних коротких чоботях і без макіяжу на обличчі.

Красуня постала перед усіма не нафарбованою, лише виділялися її чорні брови та карі очі.

На одному з фото балерина позує на тлі Ейфелевої вежі, на другому - на тлі квітучої сакури, а на третій попозувала за столиком, п'є каву на тлі собору.

«В цей раз дощовий Париж запаморочив голову...🤪

Кожен годину хотілося присісти, подихати і повернути з виру свого внутрішнього естета. Ілля Еренбург знімав Париж прихованою камерою, щоб передати весь колорит паризького життя і саме він сказав крилату фразу «Побачити Париж і померти!». », - написала Кухар.

«Скільки не знімай на телефон цю атмосферу, а її і не передати, що не дивно», - додала вона.

Користувачі не змусили себе довго чекати і закидали компліментами знаменитість.

«Катерина, Ви справжня прикраса Парижа😍», «Теж, дуже люблю Париж.. Атмосфера нереальна❤ Ви неймовірна», «Моя мандрівниця ♥️✨🙈"», " Мої захоплення ерудований красуні!!!"», "Неймовірної краси дівчина"» " Катя ти прекрасна❤️🔥❤️"» - захоплюються шанувальники.

Але знайшлися й такі, хто занепокоївся за балерину з-за бурхливого у цій країні коронавіруса.

«Парижжж? Вірус ж!!! Негайно додому!», «Коронавірус не забудьте привезти», - зазначили в коментарях.

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