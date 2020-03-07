Зірка любить відверті фотосесії, і ця стала однією з її улюблених

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва похвалилася принадами у фотостудії

Даша є активним користувачем мережі і часто влаштовує різні тематично зйомки не тільки для залучення уваги користувачів соціальних мереж, але і для роботи, зокрема для фото рекламної продукції, пише Politeka.

В цей раз співачка Астаф'єва позувала у незвичайних образах. Вона опублікувала три різних знімка в різних вбраннях. На першому фото Даша перевтілилася в ніжну красуню, з неяскравим макіяжем і півоніями в руках. Її сукня ніжно-кремового кольору ледь прикрив пікантні місця. Образ доповнювали літні босоніжки на шпильці.

На другому фото актриса позує у більш відвертому образі: в бежевому корсеті, а її руки зв'язані величезним бантом. Артистка мрійливо дивиться вгору. Образ доповнюють масивні сережки.

Уклав збірку знімок в сукню оригінального крою темно-синього кольору.

Нагадаємо, що днем раніше зірка розповіла, що взяла участь у зйомках українського косметичного бренду і навіть приміряла на себе вельми пікантні образи. Сьогодні ж на сторінці самого бренду з'явилося кілька превью-кадрів з новим вбранням Даші.

Артистка не тільки позувала у милому і скромному вбранні, але ще й красувалася з легким блискучим макіяжем на обличчі. Також в останньому посту був представлений більш провокаційне вбрання - коротке плаття з графитной тканини без бретелей.

«Фотосесія з нашої розкішної Б'юті Амбасадор @da_astafieva .💓 Нові образи, створені для Вас! 😍 Який імідж подобається найбільше?», – наголошується на сторінці відомого бренду.

Нагадаємо, раніше сама співачка зазначила, що працює з представниками компанії тільки тому, що була вже дуже давно прихильницею бренду і встигла протестувати її особисто. Сьогодні співачка представила цілу серію кадрів із звітом того, як саме вона доглядає за шкірою губ і брів.

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