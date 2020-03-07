Звезда любит откровенные фотосессии, и эта стала одной из ее любимых

Певица, актриса и модель Даша Астафьева похвасталась прелестями в фотостудии

Даша является активным пользователем сети и часто устраивает различные тематически съемки не только для привлечения внимания пользователей социальных сетей, но и для работы, в частности для фото рекламной продукции, пишет Politeka.

В этот раз певица Астафьева позировала в необычных образах. Она опубликовала три разных снимка в разных нарядах. На первом фото Даша преобразилась в нежную красавицу, с неярким макияжем и пионами в руках. Ее платье нежно-кремового цвета едва прикрыло пикантные места. Образ дополняли летние босоножки на шпильке.

На втором фото актриса позирует в более откровенном образе: в бежевом корсете, а ее руки связаны огромным бантом. Артистка мечтательно смотрит вверх. Образ дополняют массивные серьги.

Заключил подборку снимок в платье оригинального кроя темно-синего цвета.

Напомним, что днем ранее звезда рассказала, что приняла участие в съемках украинского косметического бренда и даже примерила на себя весьма пикантные образы. Сегодня же на странице самого бренда появилось несколько превью-кадров с новым нарядом Даши.

Артистка не только позировала в милом и скромном наряде, но еще и красовалась с легким блестящим макияжем на лице. Также в последнем посту был представлен более провокационный наряд - короткое платье с графитной ткани без бретелей.

«Фотосессия с нашей роскошной Бьюти Амбассадор @da_astafieva .💓 Новые образы, созданные для Вас! 😍 Какой имидж нравится больше всего?», – отмечается на странице известного бренда.

Напомним, ранее сама певица отметила, что работает с представителями компании только потому, что являлась уже очень давно поклонницей бренда и успела протестировать ее лично. Сегодня певица представила целую серию кадров с отчетом того, как именно она ухаживает за кожей губ и бровями.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна