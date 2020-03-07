Старша дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк Анна вірить у краще і зважилася на одкровення в мережі

Дівчина з'явилася на новому опублікованому нею фото в яскравому весняному образі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Анни Заворотнюк:

«Хочу присвятити цей пост всім тим, хто любить і підтримує мене у найскладніший період мого життя. Сказати, що у мене стрес - це не сказати навіть малої частини того, що я зараз проходжу. Мені багато чим є поділитися з вами, але сподіваюся ви розумієте, як це складно і я тримаю все глибоко всередині свого серця. Я в пошуках своєї точки опори, звичайно ж сім'я та близькі люди дуже мені допомагають. Я люблю вас всіх🙏🏻 і я глибоко переконана, що з вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш дім знову увійде радість і щастя», - тривало і зворушливо дівчина підписала своє нове фото.

На знімку Ганна позувала у світлому светрі і з тюльпаном, посміхаючись. В коментарях маса слів підтримки сім'ї Заворотнюк, люди пишуть, що віра в краще "творить дива" і бажають красуні-Ганні, її мамі і великій родині сил, щоб впоратися з труднощами.

Раніше повідомлялося, лікування Анастасії Заворотнюк, у якої майже рік тому виявили пухлину головного мозку, обходиться, звісно, недешево. Її чоловік невпинно працює, погоджуючись на участь у всіх виставах. Так, він виконував головні ролі в постановках Навки "Спляча красуня" і "Руслан і Людмила". За словами колег артиста, за один вихід на лід він отримує від 100 до 300 тисяч рублів. Тим не менш, Чернишов примудрився потрапити в скандал з податкової. Банк заблокував рахунки фігуриста за вказівкою правоохоронців, які підозрюють його в здійсненні "сумнівних фінансових операцій".

Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Як повідомляла Politeka, Заворотнюк перервала мовчання і опублікувала прощальне фото.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, зізнання пробирає до сліз.