Старшая дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна верит в лучшее и решилась на откровение в сети

Девушка предстала на новом опубликованном ею фото в ярком весеннем образе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Анны Заворотнюк:

«Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами, но надеюсь вы понимаете, как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена, что с вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», - продолжительно и трогательно подписала девушка свое новое фото.

На снимке Анна позировала в светлом свитере и с тюльпаном, улыбаясь. В комментариях масса слов поддержки семье Заворотнюк, люди пишут, что вера в лучшее "творит чудеса" и желают красавице-Анне, ее маме и большой семье сил, чтобы справиться с трудностями.

Ранее сообщалось, лечение Анастасии Заворотнюк, у которой почти год назад обнаружили опухоль головного мозга, обходится, естественно, недешево. Ее муж неустанно работает, соглашаясь на участие во всех спектаклях. Так, он исполнял главные роли в постановках Навки "Спящая красавица" и "Руслан и Людмила". По словам коллег артиста, за один выход на лед он получает от 100 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, Чернышев умудрился попасть в скандал с налоговой. Банк заблокировал счета фигуриста по указке правоохранителей, которые подозревают его в осуществлении "сомнительных финансовых операций".

Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.