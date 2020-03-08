Дружина Микити Преснякова, який доводиться онуком примадонні російської естради Аллі Пугачовій, здивувала святковим відвертим образом

Мініатюрна красуня-модель Олена Преснякова показала у своїх сторіз кадри з гучної вечірки, пише Politeka.net. Так у Instagram блондинки-красуні з'явилися фото і відео, де вона відпочиває в компанії друзів: достаток столу, напоїв на ньому, розкішна вбиральня і прекрасні дами в декольтованих сукнях біля дзеркала в ній. Кадри Олени, що позує в пишній сукні золотистого кольору і корсетної "будови" - вийшли просто приголомшливими.

Образ невістки Алли Борисівни доповнило класичне укладання-хвиля, промениста посмішка та вечірній макіяж на милому личку.

Нагадаємо, Олена Преснякова позувала разом з чоловіком на тлі величезного букета квітів.

«Маленький приємний сюрпризик не може не порадувати кохану) раджу всім, хто хоче швидко намутити букет з доставкою прямо до під'їзду», - йдеться у підписі.

У відповідь користувачі мережі написали:

«такі красиві», «яка ніжність», «бомба фотка – обидва щасливі», «шикарна пара».

Нагадаємо також, що невістка Пугачової з'явилася в чорному боді з пишними рукавами світло-персикового відтінку. Її талію підкреслив пояс з великою металевою бляхою, а на ногах красувалися бежеві ботфорти.

Ідеальна зачіска, макіяж природних кольорів, а також овальної форми сережки у вухах доповнили неперевершений образ красуні.

Дівчина безсоромно похвалилася розкішним тілом, даючи шанувальникам щосили насолодитися її красою.

Раніше повідомлялося, що Олена Преснякова позувала при повному мейк-апі, демонструючи «пружні» і пишні губи. Також зірка поділилася з шанувальниками, де саме вона «приводила себе в порядок».

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